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    9千基層選出50位績優人員 陳其邁逐一頒獎、深深鞠躬

    高雄市長陳其邁今表揚績優基層人員。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁今表揚績優基層人員。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/13 14:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今逐一頒獎、表揚50位來自各機關學校績優基層人員，強調績優人員從近9千位基層同仁脫穎而出、非常不簡單，代表工作表現獲同仁、市民信賴，他深深鞠躬、表達最高敬意。

    獲獎人員民政局黃美玉、民政局許景晴、民政局吳鳳玲、教育局何敏鈴、教育局蔡星佳、教育局陳美麗、工務局盧羿蓮、工務局陳正雄、工務局梁連盛、都市發展局席建華、工務局吳詩文、工務局陳喜美。

    社會局周志榮、警察局黃美惠、警察局黃桂生、衛生局劉在桂、環保局王坤宏、環保局陳進順、環保局蔣育恩、環保局劉中興、環保局葉春松、環保局祝立庭、環保局李美惠、環保局王財旺、環保局戴慧美、地政局歐子郁、經濟發展局蘇茹宜。

    勞工局高淑玲、勞工局曾文玲、水利局陳秋池、水利局孫健雄、農業局黃秀敏、法制局陳玲玲、行政暨國際處呂秀英、旗山區公所賴修鳳、財政局簡鈺蓁、工務局李鑑洲、衛生局蔡易真、衛生局余曉菁、環保局林義鴻。

    地政局石素英、經濟發展局陳品存、勞工局陳煌明、水利局林欣禾、水利局廖培丞、交通局龔進福、文化局高慧恩、旗山區公所鄭玉美、美濃區公所邱惠美、鳥松區公所施佳華。

    高雄市長陳其邁今表揚績優基層人員。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁今表揚績優基層人員。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁今表揚績優基層人員。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁今表揚績優基層人員。（記者王榮祥翻攝）

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