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    遭質疑拿「芒果乾」標籤化公投？ 陳其邁：公投牽涉台灣參與國際

    遭質疑拿「芒果乾」標籤化公投，陳其邁今說明，公投牽涉台灣參與國際。（記者王榮祥攝）

    遭質疑拿「芒果乾」標籤化公投，陳其邁今說明，公投牽涉台灣參與國際。（記者王榮祥攝）

    2021/12/13 11:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁遭質疑拿「芒果乾」標籤化四大公投？陳其邁今對此強調，公投是由人民做主，由人民理性投下選票，但這也牽涉到台灣是不是能夠參與國際經貿整合組織，或跟其他國家順利發展雙邊。

    陳其邁11日晚在台灣基進主辦的公投造勢場上指出，「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」，遭質疑赤裸裸將「芒果乾牌」掀開來打，標籤化公投。

    他今天表示，公投是由人民做主，由人民理性投下公投的選票，但這也牽涉到是不是能夠參與國際經貿整合組織，或者能夠跟其他國家順利發展雙邊，不管是在貿易或其他的經濟加強合作關係，要參加國際經貿組織，就必須遵守國際規範。

    他進一步提及，大家都知道、中國不管是在台灣參與這些國際經貿整合組織，或雙邊簽訂FTA，都會阻擾台灣順利參與，所以在公投議題上，這也會牽涉到未來我們參與CPTPP等組織。

    假如台灣比較晚加入，或者是因為一些中國阻礙而晚於中國加入，這當然對於台灣參與國際組織是不利的，所以在公投的投票，牽涉到未來不管是參與國際經貿整合組織、能源轉型或者是非核家園等，都至關重要。

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