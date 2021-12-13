為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公廣南部台前置計畫曝光 擬運用高市總圖小劇場改造專業攝影棚

    公廣南部台前置計畫曝光，擬運用高市總圖小劇場改造專業攝影棚。（記者王榮祥攝）

    公廣南部台前置計畫曝光，擬運用高市總圖小劇場改造專業攝影棚。（記者王榮祥攝）

    2021/12/13 13:56

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今審議市府提案，針對文化部補助高市文化局辦理「影視音服務暨體驗設備建置計畫」共6千2百多萬元經費進行討論，意外曝光公廣南部台前置計畫、擬運用高市總圖小劇場改造專業攝影棚。

    該案經熱烈討論後決議先擱置，市議員邱于軒、李雅靜認為，因市府編列配合款1千8百多萬元，應該有更完整效益評估與具體執行方案，希望補充資料後再審議。

    民進黨立委管碧玲、劉世芳、賴瑞隆、趙天麟、許智傑，日前聯袂公開爭取公廣南部台到高雄，縮短南北媒體資訊落差，市長陳其邁也對此表達誠摯歡迎，強調會做好準備，提供優質建設，讓公廣集團可以有最佳的製作環境。

    當時文化部次長李靜慧曾指出，文化部完全認同基於地方平衡、文化觀點之多元性等觀點下設置公廣南部台，正持續在爭取預算編列，並在正式南部台成立前，持續努力擴增「攝影棚」之建置，讓製播先行營運，朝完善建置南部製作中心前進。

    高市議會今審議文化部補助高市文化局辦理「影視音服務暨體驗設備建置計畫」共6千2百多萬元墊付款案，中央將補助4380萬餘元、市府配合款1877萬餘元。

    有議員鑒於高市府財政負擔大，要求對該案須編列1877萬餘元部分，須提出具體內容、後續可衍生效應等，經討論後後決議先擱置，等資料更完備後再審。

    文化局證實，該案就是廣南部台的前置計畫，擬運用高雄市立圖書總館的小劇場，打造成專業電視攝影棚，後續可在高雄製播各種類型節目，除了空間考量，該區域位於亞灣5GAIOT實驗場域，可讓影視發展也相關連結，同時提供南部年輕影視人才更多機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄市籍立委爭取公視到高雄 陳其邁：歡迎、會做好準備
    2021/12/01 15:13

    高雄市籍立委爭取公視到高雄 陳其邁：歡迎、會做好準備
    公廣南遷停擺多年 民進黨高雄立委齊呼盡快設台高雄
    2021/12/01 12:35

    公廣南遷停擺多年 民進黨高雄立委齊呼盡快設台高雄

    回測績效戰勝大盤！富蘭克林國民理財機器人
    被趙少康點名評修公視法 黃國昌：只是在政治操作、模糊焦點
    2021/09/17 19:05

    被趙少康點名評修公視法 黃國昌：只是在政治操作、模糊焦點
    遭質疑護航「華視」上52台 陳耀祥：沒有高層壓力
    2021/03/17 12:09

    遭質疑護航「華視」上52台 陳耀祥：沒有高層壓力

    傳產拚能源轉型 台泥繳出漂亮成績單
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播