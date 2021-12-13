公廣南部台前置計畫曝光，擬運用高市總圖小劇場改造專業攝影棚。（記者王榮祥攝）

2021/12/13 13:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今審議市府提案，針對文化部補助高市文化局辦理「影視音服務暨體驗設備建置計畫」共6千2百多萬元經費進行討論，意外曝光公廣南部台前置計畫、擬運用高市總圖小劇場改造專業攝影棚。

該案經熱烈討論後決議先擱置，市議員邱于軒、李雅靜認為，因市府編列配合款1千8百多萬元，應該有更完整效益評估與具體執行方案，希望補充資料後再審議。

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民進黨立委管碧玲、劉世芳、賴瑞隆、趙天麟、許智傑，日前聯袂公開爭取公廣南部台到高雄，縮短南北媒體資訊落差，市長陳其邁也對此表達誠摯歡迎，強調會做好準備，提供優質建設，讓公廣集團可以有最佳的製作環境。

當時文化部次長李靜慧曾指出，文化部完全認同基於地方平衡、文化觀點之多元性等觀點下設置公廣南部台，正持續在爭取預算編列，並在正式南部台成立前，持續努力擴增「攝影棚」之建置，讓製播先行營運，朝完善建置南部製作中心前進。

高市議會今審議文化部補助高市文化局辦理「影視音服務暨體驗設備建置計畫」共6千2百多萬元墊付款案，中央將補助4380萬餘元、市府配合款1877萬餘元。

有議員鑒於高市府財政負擔大，要求對該案須編列1877萬餘元部分，須提出具體內容、後續可衍生效應等，經討論後後決議先擱置，等資料更完備後再審。

文化局證實，該案就是廣南部台的前置計畫，擬運用高雄市立圖書總館的小劇場，打造成專業電視攝影棚，後續可在高雄製播各種類型節目，除了空間考量，該區域位於亞灣5GAIOT實驗場域，可讓影視發展也相關連結，同時提供南部年輕影視人才更多機會。

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