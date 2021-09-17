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    首頁　>　政治

    被趙少康點名評修公視法 黃國昌：只是在政治操作、模糊焦點

    趙少康點名黃國昌評論蔡政府修「公共電視法」一事，對此黃國昌評論，趙少康只是在模糊焦點。（資料照）

    趙少康點名黃國昌評論蔡政府修「公共電視法」一事，對此黃國昌評論，趙少康只是在模糊焦點。（資料照）

    2021/09/17 19:05

    〔即時新聞／綜合報導〕文化部預告修正「公共電視法」部分條文修正草案，內容包含讓行政院長提名公廣集團董事長。先前被批評政媒兩棲的中廣集團董事長趙少康也抓緊這點爭議，要求批評他的前立委黃國昌出來對此事評論。對此，黃國昌則批評，「若想利用此議題，模糊自己逾越紅線、政媒兩棲的焦點，手法也未免太過粗糙。」

    文化部預告修正「公共電視法」部分條文修正草案，有關董監事審查門檻及由行政院提名董事長等內容，引發各界議論紛紛。趙少康下午就在臉書發文批評民進黨此舉根本就是要組成「媒體國家隊」，更點名黃國昌對此評論。

    黃國昌則在稍晚於臉書回應，趙少康先生點名他對此事表態，就只是在政治操作。他更直言，「若想利用此議題，模糊自己逾越紅線、政媒兩棲的焦點，手法也未免太過粗糙。更印證了我先前所提，藍綠各自拿對方為自己遮醜，相互比爛， race to the bottom的可悲現狀。」

    黃國昌說，他過去以學者身分參與澄社時，即數度與許多新聞傳播學界及媒觀的先進，共同為捍衛公共電視的公共性而努力。相關的公開紀錄，歷歷可考。也強調拒絕政治黑手伸入公共電視的理念，迄今堅定不移。

    黃國昌表示，從過去到現在，藍綠無論誰執政，都想控制公視。無論民進黨或者國民黨政府，都曾發生政黨介入干預公共電視與董事產生之爭議。

    因此，黃國昌認為，如果真心想好好討論，真心想捍衛公共電視的公共性，那就站出來談清楚，「就『政治黑手如何伸入公共電視』、『國民黨與民進黨各該負什麼責任』、『公共電視法該如何修正』，再次邀請趙少康先生公開辯論，本人隨時候教。」

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