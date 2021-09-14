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    趙少康稱49到58台僅TVBS中立 這媒體發文：「？？？」

    趙少康說，電視上的新聞頻道從49台轉到58台，「除了TVBS中立之外，其他幾乎都是親綠媒體」。（資料照）

    趙少康說，電視上的新聞頻道從49台轉到58台，「除了TVBS中立之外，其他幾乎都是親綠媒體」。（資料照）

    2021/09/14 00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕前立法委員黃國昌在臉書批評趙少康身兼中廣董事長暨TVBS節目主持人，有違「黨政軍退出媒體」的原則因此要求他辭職；趙少康則回應，電視上的新聞頻道從49台轉到58台，「除了TVBS中立之外，其他幾乎都是親綠媒體」，反要民進黨退出媒體。對於趙少康的發言，今年4月入主52頻道的《華視》，其粉專小編忍不住PO文：「等等，49台到58台？？？」引發網友討論。

    對於黃國昌的批評，並以「黨政軍退出媒體」為由要他辭職，趙少康說，他自己完全沒有黨公職也沒有TVBS持股，和民進黨介入媒體的狀況不一樣，他還說，電視上的新聞頻道從49台轉到58台，除了TVBS中立之外，其他幾乎都是親綠媒體，「黃國昌要不要先關心這個？」

    對此，在中天撤照後，今年4月入主52台、在趙少康「49台轉到58台」範圍之中的《華視》，忍不住在粉專PO文表示，「等等，49台到58台？？？」似乎對趙少康所說「其他幾乎都是親綠媒體」感到不滿。

    文章PO出後引發網友熱議，紛紛留言表示，「2021笑話冠軍 ，TVBS最中立」、「戈巴契夫頭髮最長 海珊總統最不愛打仗 TVBS新聞報導最中立」、「除非你媽變成了兔子」、「原來在趙董事長的心中，跟他的觀念、觀感不一樣的，就是親綠媒體喔！？」、「原來TVBS是中立 漲姿勢（長知識）惹」、「超過七十歲的金童給出了新註解」。

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