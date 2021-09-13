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    首頁　>　政治

    臉書隔空交火！被批黨政軍應退出媒體 趙少康回擊黃國昌

    前立法委員黃國昌批評趙少康身兼中廣董事長暨TVBS節目主持人，有違「黨政軍退出媒體」的原則，趙少康對此展開回擊。（資料照）

    前立法委員黃國昌批評趙少康身兼中廣董事長暨TVBS節目主持人，有違「黨政軍退出媒體」的原則，趙少康對此展開回擊。（資料照）

    2021/09/13 14:10

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    黃國昌下戰帖！若趙少康認為政媒兩棲沒問題 歡迎來辯論

    〔即時新聞／綜合報導〕前立法委員黃國昌在臉書批評趙少康身兼中廣董事長暨TVBS節目主持人，有違「黨政軍退出媒體」的原則因此要求他辭職，並痛斥所謂「民進黨可以、我為什麼不行」的說法是在競相沉淪。對此，趙少康也於臉書回擊，直說自己現在不僅沒有公職也沒有黨職，「要辭什麼職？」

    趙少康在臉書表示，廣電法只規定媒體人不能擔任黨職跟公職，而他回到國民黨未滿1年，不只沒有參與藍營黨魁選舉的資格，甚至連國民黨主席的投票權利也沒有。趙少康說，憲法保障人民的言論自由，但沒有限制媒體人的政治主張，也沒有規定媒體人不能參加政治活動。

    趙少康指出，黃國昌發文後就被網友質疑怎麼不拿這件事去問民進黨，看看綠營給了親綠媒體多少資源，黃國昌則以「race to the bottom、藍綠一樣爛」等說法回應，但趙少康認為，自己完全沒有黨公職也沒有TVBS持股，和民進黨介入媒體的狀況不一樣，因此可以說黃國昌的指控已經背離事實。

    趙少康透露，他近日在藍營黨內所籌組的「戰鬥藍」，是一種號召和精神上的鼓舞，不是組織、團體或政黨，甚至還邀請民眾黨、時代力量等在野黨一起參加，所以黃國昌應該是搞錯狀況了。

    趙少康說，過去國民黨執政時期被要求「黨政軍退出媒體」，如今民進黨執政卻出現「黨政軍就是媒體」的現象，他建議黃國昌應該要去問問綠營這是什麼回事，並且要求民進黨退出媒體才對。

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