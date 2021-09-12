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    政治勢力真的退出媒體了？黃國昌：請趙少康辭去媒體職位

    前立委黃國昌今日在臉書po文質疑「政治勢力真的退出媒體了嗎」？他並舉最新例子，就是中廣董事長暨TVBS節目主持人趙少康（見圖）。（資料照）

    前立委黃國昌今日在臉書po文質疑「政治勢力真的退出媒體了嗎」？他並舉最新例子，就是中廣董事長暨TVBS節目主持人趙少康（見圖）。（資料照）

    2021/09/12 21:48

    〔即時新聞／綜合報導〕前立委黃國昌今日在臉書po文質疑「政治勢力真的退出媒體了嗎」？他並舉最新例子，就是中廣董事長暨TVBS節目主持人趙少康。黃國昌除要求趙少康辭去媒體職位，他也希望TVBS新聞總監站出來清楚回答，「TVBS的新聞專業倫理機制，容許趙少康將媒體公器，當成其所率領的政團武器嗎？」

    黃國昌今日在臉書po文表示，28年過去了，國民黨對廣電媒體的宰制被打破了，廣電法規也早已樹立「黨政軍退出媒體」的原則。「然而，政治勢力真的退出媒體了嗎？我相信，很多人都有清楚的答案。」黃國昌並指出，最新的例子，就是中廣董事長暨TVBS節目主持人趙少康。

    黃國昌說，趙少康覺得國民黨沒有戰力，號召籌組所謂的戰鬥藍，是否能夠得到國民黨支持者的認同，那是國民黨的家務事，他沒興趣，亦無評論。不過，趙少康跨越了媒體與政治應有分際的那條紅線，這就不再只是國民黨的家務事，而是台灣社會必須共同檢視檢討的大事。

    黃國昌質疑，一位掌握媒體大權的第一線媒體人，能夠這樣毫無分際地發起政黨次級團體、站在第一線領導政治攻防嗎？這些在趙少康身後排排站的立法委員與地方議員們，難道都認同這樣的作為嗎？都沒有最基本的自省嗎？「要站在政治最前線，是趙少康先生的政治參與自由，他人無從置喙。但是，請趙先生先辭去中廣董事長以及TVBS節目主持人的身分」。

    黃國昌說，希望TVBS新聞總監，應該站出來清楚回答：「TVBS的新聞專業倫理機制，容許趙少康將媒體公器，當成其所率領的政團武器嗎？」

    最後他也說，他知道這樣的批評容易引發「民進黨派系不是更嚴重、你為何不批判」的質疑。對於這樣的聲音，他完全理解，更支持用相同的標準，檢視任何政黨派系。但是，這不應該成為「其他政黨派系也這樣幹，當成自身跨越紅線的擋箭牌」。

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