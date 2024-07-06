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鄭文燦疑涉貪被聲押 王鴻薇：大家更關心民進黨宮鬥大戲

國民黨立委王鴻薇。（王鴻薇辦公室提供）

國民黨立委王鴻薇。（王鴻薇辦公室提供）

2024/07/06 12:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，被桃園地檢署聲押禁見。國民黨立委王鴻薇籲檢調對貪污案勿枉勿縱，尤其鄭文燦在桃園市長任內涉多起土地開發案，利益超過數千億元。不過，王也說，賴清德總統上任不到兩個月就偵辦鄭，大家更關心民進黨內鬥的宮廷大戲。

王鴻薇表示，根據地檢署所發出來的新聞稿指出，鄭文燦涉「貪污治罪條例」。過去鄭文燦在桃園市長任內確實涉及很多土地開發弊案，最後都是查無實據，但鄭才卸任行政院副院長，地檢署就大動作偵辦，一辦就是直接準備收押他，地檢署一定是掌握相當的證據。

王鴻薇說，過去鄭文燦捲入許多土地開發案，還有開房間影片的疑雲，但因為鄭是前總統蔡英文的愛將，在司法上完全無聲無息，但賴清德上任不到兩個月，卻開始偵辦鄭文燦，起手式就是聲押禁見，引起政壇震驚。

王鴻薇表示，貪污的案子當然要偵辦下去，但大家更關心鄭文燦和賴清德過去的瑜亮情節，是不是代表賴系對英系正式開戰。鄭文燦的涉貪案情，社會各界一定非常關注，但民進黨之間是不是上演宮廷大戲，太子上位，阿哥就被囚禁，這樣的內鬥外界極為關心。

王鴻薇也說，賴清德上任後東鬥西鬥，對外有抗中保台，對內對抗在野黨，提釋憲對抗立法院，顯示賴上任後提不出任何福國利民的政策。

王鴻薇質疑，賴清德是不是以偵辦鄭文燦，打貪肅貪來提振自己的績效，他在施政上拿不出成績單，乾脆用打貪肅貪，直接整肅過去政敵，用這樣的方式轉移自己執政無能的焦點。

不過王鴻薇認為，大家都支持打貪肅貪，但賴如果只會這樣整肅異己，推不出福國利民的政策，無法解決長期以來房價和低薪的問題，最後還是會被人民看出手腳。

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