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    民進黨：四大公投沒樂觀本錢 催票防奧步到最後一刻

    副秘書長林鶴明林鶴明（前排右2）說，四大公投最後十天的黃金時刻，最重要的工作，一個是催票，一個就是檢舉奧步。（資料照）

    副秘書長林鶴明林鶴明（前排右2）說，四大公投最後十天的黃金時刻，最重要的工作，一個是催票，一個就是檢舉奧步。（資料照）

    2021/12/09 18:47

    〔記者楊淳卉／台北報導〕1218公投進入倒數時刻，民進黨副秘書長林鶴明今天說，雖然從國內各媒體民調的發布可以看出四大公投都呈現拉近趨勢，民眾對於投下四個「不同意票」的表態日漸增加，但民進黨完全沒有樂觀的本錢，相反的，兼任黨主席的總統蔡英文已對全黨下達催票的動員令，把握最後黃金十日，全體黨公職都要走上街頭，和民眾直接面對面催票，捍衛國家正確的政策。

    林鶴明說，相較於國民黨內至今仍然意見分歧，民進黨則是團結一致，訴求「四個不同意」。7名執政縣市首長今天領軍，全台22個縣市齊步「站路口」宣講。明天（10日）則是全台各縣市黨公職在菜市場宣講及發送文宣品，持續向主婦、媽媽等族群溝通，捍衛施政方向、穩定國家經濟。

    林鶴明指出，國民黨無法整合黨內意見最重要的原因，就是因為國民黨提出公投不是基於科學和理性的論述，而是來自於政治鬥爭的動機。

    這也是為何許多接近基層的國民黨縣市首長與民意代表都不只一次在核四重啟公投議題上和國民黨中央的立場大相徑庭，甚至連國民黨立委林為洲都承認美豬公投若通過，將有可能導致美國制裁。

    林鶴明說，上述種種情況，證明國民黨只是藉由發動公投進行政治鬥爭的目的已經逐漸讓民眾看破手腳，而這也是為何雙方民調會逐漸拉近的原因之一。

    林鶴明指出，針對近來開始有民眾發現假冒民進黨口號的匿名公投文宣，甚至在街頭偽稱民進黨亂喊造假的口號等等奧步，林鶴明呼籲支持者，在最後十天的黃金時刻，最重要的工作，一個是催票，一個就是檢舉奧步。從這一刻起，大家一起向親友催票投下「四個不同意」，同時嚴防奧步、阻止並檢舉奧步直到最後一刻。

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