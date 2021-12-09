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    批林靜儀未提中火改善措施 顏寬恒︰用電缺口竟犧牲台中人的肺

    中二立委補選候選人顏寬恒（中）痛批民進黨能源政策。（記者張軒哲攝）

    中二立委補選候選人顏寬恒（中）痛批民進黨能源政策。（記者張軒哲攝）

    2021/12/09 16:03

    〔記者張軒哲／台中報導〕中二選區立委補選明年1月9日登場，藍綠候選人顏寬恒與林靜儀競爭激烈，顏寛恒今日下午召開記者會，說明拒絕台中電廠被迫增加500萬噸燃煤量，並安排肺腺癌受害者家屬林小姐現身說法，醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠以專業角度力挺，在中火燃燒煤炭下，造成肺癌患者增加，是不爭的事實。

    林小姐說，自己住在龍井區，媽媽剛罹患肺癌，每2週要化療一次，今天也去醫院作化療，空污對民眾健康影響很大，自己的女兒4年前罹患癲癇，看遍各大醫院，醫師指出空氣污染會誘發癲癇的可能，自己也因為空污出現許多過敏問題，空污的是隱形殺手，只希望能呼吸新鮮空氣。

    顏寬恒說，自己就住在沙鹿，每天窗戶打開就是看到5根煙囪，每根煙囪代表2座機組，每座機組代表55萬千瓦的發電量；但是林靜儀還沒針對中火議題提出有效的改善措施，卻還指稱，若藻礁公投通過，而導致第三天然氣接收站無法設置，會讓137億度的用電缺口，還威脅台中人要增加500萬噸的燃煤。

    顏寬恒說，他會守護台中人的健康，請民進黨也檢視能源政策，是否出現問題，號稱2025年再生能源要達到能源占比20%，但直至今年，再生能源僅占5.62%，請問民進黨要如何在2025達到再生能源20%的目標呢？

    林靜儀上午在沙鹿拜票受訪指出，這次三接（藻礁公投）立場，就是在最少破壞下，達到能源需求和穩定，達到經濟發展的需求，2030全球永續發展立場，都是這種觀點，如何平衡環境永續和經濟發展，如果大家觀念還停留在過去舊思惟，希望大家看一下，全球永續發展的邏輯，這15年來，環境保護和經濟發展不是2個對衝的邏輯，是均衡彼此，在最好的平衡下，達到環境永續和經濟發展的目標。三接案不要同意，所有關心中南部空氣汙染和能源正義的人，都應該要反對三接遷移公投。

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