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    催票！籲公投四個不同意 蔡英文跨界插畫家推IG濾鏡、大頭框

    蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框，邀請支持者響應12月18日公投日投下「四個不同意」。（圖擷取自蔡英文臉書）

    蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框，邀請支持者響應12月18日公投日投下「四個不同意」。（圖擷取自蔡英文臉書）

    2021/12/08 20:57

    〔記者楊淳卉／台北報導〕距離12月18日公投日僅剩下10天，蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框，透過插畫Q版設計讓年輕朋友能輕鬆與親朋好友討論公共議題，並邀請支持者響應12月18日公投日投下「四個不同意」。

    蔡總統在IG發布與插畫家「拍謝少女」合作的「四個不同意」互動濾鏡，除了頭頂上會有「四個不同意」對話框外，只要將手張開就會出現雙手比叉的可愛動物插圖。民進黨的IG也同步發布四款人類與動物的「比叉濾鏡」，訴求「四個不同意」。

    民進黨網路社群中心主任范綱皓指出，IG限時動態與濾鏡是年輕人很常用的社群互動媒介，本次推出Q版設計濾鏡，讓更多年輕人可以製作濾鏡並分享，提醒親朋好友12月18日的公投，記得回家投下四個不同意。

    此外，蔡英文總統也於官方LINE帳號宣傳最新款「小英只想說」共8款系列貼圖，Ｑ版設計讓支持者表示可愛又實用。范綱皓表示，貼圖中的「抵達」、「完成」、「麻煩了」，日常生活中都可以用到。其中「NO」的貼圖，也依蔡總統近日最常比的「打叉姿勢」，讓支持者能夠用來表達自己對特定議題「不同意」的想法。

    范綱皓補充，蔡總統最新的LINE貼圖為支持者發起並邀請插畫家拍謝少女創作，貼圖收益將全數捐作公益用途。歡迎大家一起下載貼圖，也可以贈送給親友使用。

    蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框，邀請支持者響應12月18日公投日投下「四個不同意」。（圖擷取自蔡英文臉書）

    蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框，邀請支持者響應12月18日公投日投下「四個不同意」。（圖擷取自蔡英文臉書）

    距離12月18日公投日僅剩下10天，蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框及相關貼圖。（翻攝自網路）（記者楊淳卉攝）

    距離12月18日公投日僅剩下10天，蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框及相關貼圖。（翻攝自網路）（記者楊淳卉攝）

    距離12月18日公投日僅剩下10天，蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框及相關貼圖。（翻攝自網路）（記者楊淳卉攝）

    距離12月18日公投日僅剩下10天，蔡英文總統與民進黨今分別推出IG濾鏡與臉書大頭貼特效框及相關貼圖。（翻攝自網路）（記者楊淳卉攝）

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