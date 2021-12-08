謠言終結站》張忠謀支持四個不同意？網傳圖卡被打臉

台灣事實查核中心查證指出，網傳圖卡是用張忠謀上月13日參加總統府舉行的APEC說明記者會照片，張忠謀當天並未表達公投立場。（資料照）

2021/12/08 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台近日廣泛流傳一張圖卡，內容宣稱「台積電創辦人張忠謀呼籲國民黨不要再鬧了」，圖卡以張忠謀的照片，搭配「公投」、「四個不同意，台灣更有力」等字樣。對此，「台灣事實查核中心」查證指出，網傳圖卡是張忠謀上月13日參加總統府舉行的亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議說明記者會的照片，張忠謀當天被問到公投立場時，他並未表達立場。

「台灣事實查核中心」今天（8日）發布報告指出，網傳圖卡是用張忠謀上月13日參加總統府舉行的APEC說明記者會所拍攝的照片，經比對，不管是衣服顏色、手勢與桌上桌牌，均與《中央社》攝影記者當日在總統府拍攝的新聞照片相符合。

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報告指出，上月13日的APEC記者會直播影片中，「東森電視台」記者提問：「過去您有說過是支持政府，台灣現在有一個蠻熱議題，就是四大公投，請教您個人看法是『四個同意』還是『四個不同意』？」張忠謀當時回覆：「我不回答什麼公投的什麼問題，今天只是APEC開會的記者會，我不回答這個。」

報告也指出，台灣主要媒體在報導當日APEC記者會時，有報導到此段對話，《中央社》的相關報導提到，「至於被問到對年底四大公投的態度，張忠謀表示，今天是APEC會議後的記者會，不回答這個問題」；《聯合新聞網》報導，「台積電創辦人張忠謀直接拒絕表示『我不回答公投的什麼問題』」；《自由時報》報導提到，「媒體詢問張忠謀支持蔡政府，對於年底4大公投是支持4個同意或4個不同意？張忠謀則不願回應」。

此外，查核中心以關鍵字搜尋國內主要媒體，針對即將舉行的四大公投案，並未有張忠謀公開表態立場的任何新聞報導。

綜合以上可知，傳言圖卡扭曲記者與張忠謀的問答原意，因此，為「錯誤」訊息。

台灣事實查核中心指出，張忠謀當天直接拒絕表示「我不回答公投的什麼問題」，圖卡扭曲記者與他的問答原意。（圖擷取自「台灣事實查核中心」網站）

台灣事實查核中心報告指出，網傳圖卡用的照片與《中央社》攝影記者上月13日在總統府APEC記者會上拍攝的新聞照片相符合。（圖擷取自「台灣事實查核中心」網站）

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