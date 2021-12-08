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    吳釗燮指公投反萊豬是民粹、反智 江啟臣：綠委提反萊牛也反智？

    國民黨前主席、立委江啟臣不滿吳釗燮說法，直指民進黨立委吳秉叡等人2012年也曾在立法院提案發起「反萊牛公投」。（資料照）

    國民黨前主席、立委江啟臣不滿吳釗燮說法，直指民進黨立委吳秉叡等人2012年也曾在立法院提案發起「反萊牛公投」。（資料照）

    2021/12/08 13:19

    〔記者陳昀／台北報導〕外交部長吳釗燮今赴立法院外交國防委員會「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」專案報告時表示，萊豬是科學議題，如果把科學議題放在公投上，這就是民粹、這就是反智。國民黨前主席、立委江啟臣痛斥，民進黨立委吳秉叡等人2012年也曾在立法院提案發起「反萊牛公投」，他們也是反智嗎？外交部長竟反對人民作主、謾罵人民，應向全民道歉。

    江啟臣表示，民進黨現在談行政中立就喜歡講行政一體，請問行政院長蘇貞昌，吳釗燮說由人民來決定是否開放萊豬，是反智、是民粹，這是行政院的立場嗎？蔡總統2016年在總統辯論會曾說，將來每一個談判的過程，都會跟產業、人民、在野黨、國會溝通，現在無預警開放萊豬之後，反過頭來罵民眾是反智、民粹，這就是民進黨的溝通？

    江啟臣強調，公投是人民作主，絕不是民粹！領人民納稅錢的外交部長，由人民投票產生的蔡政府，竟然反對人民做主，謾罵人民？公然說人民實踐憲法直接民主的權利，用公投來決定國家政策，是反智、是民粹的執政黨，就不要再聲稱自己民主進步！吳釗燮請向全國人民道歉！

    江啟臣指出，他要打臉吳釗燮的說法，吳秉叡等29位立委2012年曾在立法院提案發起「反萊牛公投」，以有報告指人體食入萊劑後引發急性中毒和心血管不適、低毒性不代表無毒、歐盟質疑安全評估不足、華人飲食冠不同、政府無法有效管控共5大理由反對萊劑殘留容許量作為管制標準，請問當時的民進黨、吳秉叡等立委也是反智、民粹嗎？還是執政後5個疑慮就消失了嗎？

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