四大公投》吳釗燮嗆：有些人為拉住台灣 死硬推反萊豬公投

立法院外交及國防委員會邀請外交部、經濟部、行政院農業委員會、行政院經貿談判辦公室等首長報告「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」並備質詢，外交部長吳釗燮出席並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/08 10:00

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部長吳釗燮赴立院報告並備詢，針對反萊豬公投問題表示，如果台灣不願接受國際標準，卻說想要進入國際社會，這是走不通的一條路；開放措施若被公投推翻，大家可以想像，台美經貿進展是否會退步？或是有些人為拉住台灣，死硬推反萊豬公投，致使我們經貿裹足不前，這需要台灣人民共同思考。

立法院外交及國防委員會今天針對反萊豬公投結果政府可能因應作為邀請外交部長、經濟部、行政院農委會與行政院經貿談判辦公室等官員備詢。吳釗燮表示，如果反萊豬公投過，會有很大的衝擊，邏輯上強硬推公投是說不通的。吳釗燮強調，很多人在美國享用美國的肉品都沒有問題，但為什麼這些肉品到了台灣就變成是有毒的？美國產品在全球都沒有問題，在台灣竟被形容是有毒的、不能進口，這在國際上說不通。

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吳釗燮接著說，食品對人體是否會有不良影響，這要講求科學的證據，這是個科學的議題，如果放在公投解決就是民粹反智。國際上已經有國際食品法典委員會（CODEX）的標準，如果我們不接受，想參與國際組織是背道而馳。CODEX已經對食品安全作出統一處理，也把標準訂出來，台灣應遵照國際標準。台灣希望加入國際社會，想爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或自由貿易協定（FTA），非得跟國際標準走不可；若我方不接受國際標準，卻想要進入國際社會，這是行不通的一條路。

吳釗燮也指出，近來台美之間的經貿互動，自從我國開放肉品市場後，我方跟美國的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）恢復、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）也展開，以及昨天新的架構「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），這些都是基於台灣願意對美國開放市場所產生的經濟貿易進展。若開放措施被公投推翻，大家可以想像，台美經貿進展是否會退步，這樣的衝擊國人是否想要承擔，這是台灣人民要好好思考的。

吳釗燮也重申，台灣加入世界貿易組織（WTO）時，藉由遵循及實踐國際相關經貿規範，向國際社會證明台灣是可信賴之合作夥伴，迄今積累之國際誠信形象彌足珍貴，也是我國參與國際經貿之堅實基礎。若反萊豬公投通過，不僅將推翻我國長期致力推動的政策目標，更將向國際社會傳達台灣輕易背棄經貿承諾、悖離國際標準的負面訊息，將對我國經年累月建立的國際信用造成嚴重衝擊與傷害，更將使台灣未來在與美國、印太地區乃至全球各夥伴進行經貿交流時，面臨相當程度質疑。

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