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    還沒瞭解公投議題？ 中選會週六舉行最終場意見發表會

    中選會今正式公布本週六最終場次的公投意見發表會正、反方名單。（中選會提供）

    中選會今正式公布本週六最終場次的公投意見發表會正、反方名單。（中選會提供）

    2021/12/09 11:00

    〔記者吳書緯／台北報導〕四項公投即將於18日投票，為讓民眾充分了解各公投案的正、反方立場，中選會依法舉行公投意見發表會，並由各無線電視台進行直播；中選會今表示，第5場次，也是最終場的意見發表會將在11日（週六）上午10點30分至晚間6點於公視直播；中選會也呼籲民眾，為了加速投票流程，投票前先瞭解題目以決定要投同意或不同意，屆時即可明確且快速圈票。

    中選會指出，本場次意見發表會為最終場，首先由「重啟核四」案於上午10點30分至11點30分登場，正方代表人為公投領銜人黃士修，反方代表人為台北市議員「呱吉」邱威傑。

    接著，「反萊豬」案於下午1點至2點舉行，正方代表人為國民黨台北市議員王鴻薇，反方代表人為基層醫療協會理事長林應然。而「公投綁大選」案為下午3點至4點，正方代表人為國民黨副發言人楊植斗，反方代表人為民進黨立委管碧玲。最後，「三接遷建」案為下午5點至6點，正方代表人為公投領銜人潘忠政，反方代表人為民進黨立委洪申翰。

    中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明。

    中選會指出，此次為每一公民投票案舉辦5場意見發表會，全部意見發表會影音檔案也會置於中選會「110年全國性公民投票意見發表會專區」，如果錯過電視台直播時間，也可以上網隨時收看

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