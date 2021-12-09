新制教召明年上路 國軍預計明年第四季檢討

國防部動員管理處副處長陶成濬。（國防部提供）

2021/12/09 13:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應中國敵情威脅而推動「後備戰力」改革案，明年起試辦1次14天的教召。國防部今日召開記者會表示，明年為新舊制並行，新制自第1季試行至第3季，隨後於第4季檢討跟評估。

國防部動員管理處副處長陶成濬今日表示，舊制為5至7天、2年1訓、每年約9.7萬人；新制為14天、試行年年施訓、每年約1.5萬人。舊制以「後退先用」、優先以8年內退伍為原則，不過，後備軍士官得選用退伍12年以內者。而教召新制也採「後退先用」原則，但試行階段優先選用8年內退伍人員。

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針對操課內容，陶成濬表示，舊制射擊訓練包含手槍15發、步槍21發、機槍33發、迫砲17發，班級與排級戰鬥教練均為12小時；而新制射擊訓練則增至28小時，包括手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發，戰鬥教練則增至56小時，演練包括行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙戶破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置等狀況。

國防部發言人史順文少將表示，明年教召為新、舊制同時進行，為符合公平性，軍士官退伍的後備軍人，若退伍8年沒有召滿4次，編管時間已延長至12年。至於此外，新制教召將於明年第1季至第3季試行，第4季檢討、評估。且由於新制教召為14天，會以「教召2次」來計算。

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