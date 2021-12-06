退伍10年嘆中獎教召 陳亭妃：增強後備戰力應避免多變

民進黨立委陳亭妃今天召開記者會指出，國防部週末開放明年度的「教召查詢系統」，但有許多退伍超過8年的民眾查詢後發現「中獎」，與國防部11月初公布的「8年內退伍者」、「後退先用」等準則有落差。（記者呂伊萱攝）

2021/12/06 10:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部週末開放明年度的「教召查詢系統」，有許多退伍超過8年的民眾查詢後發現「中獎」，認為與國防部11月初公布的「8年內退伍者為主」、「後退先用」等準則有所落差。民進黨立委陳亭妃今天召開記者會表示，已接獲3人陳情，她要求國防部，了解退伍超過8年卻仍被教召人員數量，因這有違人民對政府的信賴感，國防部不該讓人民感覺多變。

國防部今年2月將志願役、義務役後備軍士官召訓編管期，自退伍8年增至退伍12年，並以召訓未滿4次的後備軍士官為主要召集對象，盼紓解後備基層幹部不足問題。國防部上週開放明年度教召查詢系統 ，明年將有1.5萬餘名後備軍人，參與為期14天的新制教召，訓練內容與強度也提升。雖然國防部聲稱教召對象以退伍8年內為主，但仍有不少超過8年的退伍弟兄查詢後發現「中獎」。

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陳亭妃今召開記者會指出，11月2日國防部「教育召集執行作法說明」記者會上，公布111年採「後退先用」、並維持退伍後8年內召集為主的原則。但她近期卻接到許多關於教召的陳情反應，不少案例已退伍超過8年，包括退伍9年、10年的，卻將於明年被教召，且多為義務役軍士官。

陳亭妃質疑國防部，為何事隔才一個月就打臉自己的政策？才剛上路、首次公佈就打破基本要件，有違人民的政府信賴原則。陳亭妃強調，她絕對支持增強後備戰力，也曾公開支持在良好配套之下，新制教召增加到14天。但是增強後備戰力不應奠基在「多變」的基礎上，「8年內退伍者為主」、「後退先用」的指導原則既是拍板定案且公佈的結果，一定經過深思熟慮的，實在不該在政策執行之初就讓民眾「感覺多變」、「喪失信賴」。

陳亭妃要求國防部，全面瞭解、清查此次公布名單中「退伍超過8年明年卻仍被教召之人員」有多少？並做好後續處理，減少民怨。

陳亭妃表示，蔡總統身為三軍統帥，上任5年多來，對於國防戰力，最重視的除了國防自主，就是拉近軍民之間的距離，重建國軍和人民之間的信任感；而教召制度的執行良窳會直接影響信任感，千萬不要因為教召這件事情處理的不周延，而壞了之前的努力。（11:47更新）

民進黨立委陳亭妃今天召開記者會指出，國防部週末開放明年度的「教召查詢系統」，但有許多退伍超過8年的民眾查詢後發現「中獎」，與國防部11月初公布的「8年內退伍者」、「後退先用」等準則有落差。（陳亭妃提供）

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