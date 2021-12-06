軍士官退伍教召延長為12年內 國防部：最多仍限4次

國防部表示，國軍今年已放寬後備部隊軍、士官編管8年限制，放寬至退伍12年。示意圖。（軍聞社提供）

2021/12/06 21:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部於上週末開放後備軍人自「教召查詢系統」網站，查詢明年度召訓及戰時動員資訊，不過，有退伍逾8年者上網查詢後發現自己仍在受召之列，民進黨立委陳亭妃並質疑，此舉有違人民對政府的信賴原則。國防部今晚表示，國軍今年已放寬後備部隊軍、士官編管8年限制，放寬至退伍12年，並仍以召訓4次為限。

陳亭妃今日召開記者會表示，國防部11月2日於「教育召集執行作法說明」記者會上，公布明年年採「後退先用」、並維持退伍後8年內召集為主的原則。但她近期卻接到許多關於教召的陳情反應，不少案例已退伍超過8年，包括退伍9年、10年的，卻將於明年被教召，且多為義務役軍士官。

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陳亭妃質疑國防部，為何事隔才一個月就打臉自己的政策？才剛上路、首次公佈就打破基本要件，有違人民的政府信賴原則。她強調，她絕對支持增強後備戰力，也曾公開支持在良好配套之下，新制教召增加到14天，但是增強後備戰力不應奠基在「多變」的基礎上，「8年內退伍者為主」、「後退先用」的指導原則既是拍板定案且公佈的結果，一定經過深思熟慮，實在不該在政策執行之初就讓民眾「感覺多變」、「喪失信賴」。

對此，國防部今晚表示，今年國防部將後備部隊解除編管8年限制，放寬至退伍12年，並非增加教召次數，而是將退伍8年內教召次數未滿4次的軍、士官以上幹部納入選訓，以符公平，教召次數仍按現行規定最多4次，且士兵不在此制度適用範圍內。

國防部今年2月3日召開記者會宣布，今年起志願役、義務役後備軍士官召訓編管期，自退伍8年增至退伍12年，且以召訓未滿4次的後備軍士官為主要召集對象。軍方估算，新措施將影響3000名退役軍士官，但可望使後備軍官、士官選充率提升至7成、9成，紓解後備基層幹部不足問題，並維持召訓公平原則。

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