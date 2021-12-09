台灣隊站出來！ 林智堅、柯建銘宣講公投4個不同意

台灣隊站出來，全台大串連：新竹市長林智堅和立委柯建銘及黨職人員今天一早在新竹科學園區大門口宣講公投，號召竹科人四個不同意、台灣更有力。（記者洪美秀攝）

2021/12/09 11:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕「台灣隊」站出來！公投宣講全國大串連，新竹市長林智堅與立委柯建銘今天一早率領竹市黨公職在光復路科學園區大門口，呼籲民眾1218投下「四個不同意」，冷靜思考國家發展的未來。

林智堅、柯建銘和民進黨團議員陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程、李妍慧與綠黨議員劉崇顯，上午7點在新竹科學園區路口宣講公投，呼籲國人投下四個不同意。

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林智堅說，公投議題中的重啟核四與三接，攸關台灣產業發展與能源轉型，美豬議題攸關國家誠信問題，公投綁大選則是大家2018年都歷歷在目的景象，造成選務紊亂，號召更多市民朋友一起關心公投案，投下四個不同意。

除今天的路口宣講，12日在市中心孔廟廣場也將舉辦新竹市第二場的大型公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立委柯建銘皆會出席。

有關公投四項包含重啟核四、三接遷移、反萊豬、公投綁大選，林智堅說，竹科是全台最重要的科技產業重鎮，台灣經濟持續正成長，剛上任時竹科產值約1兆，今年光上半年竹科產值已達7,500億元，全年產值預期可達1.5兆元，這是竹科11年最好成績，竹科一刻都不能沒有電，然而核四卻如同拼裝車，早在馬英九擔任總統期間就已封存，燃料棒也已送回美國，根本沒有重啟可能性。

國民黨要求三接遷移，林智堅強調，能源對台灣非常重要，力拼能源轉型不能斷，既然核四不能啟用，天然氣也絕對比燃煤來得好，三接遷移也絕不同意。

針對反萊豬議題，林智堅也說，美豬攸關國家誠信問題，今年1月台灣已經開放美豬進口，從食藥署公開的豬肉儀表板可看到，進口美豬只佔肉品類0.3%、比例很低，台灣人就是喜歡國產豬、溫體豬，進口的美豬也都有科學根據與國家標準，若反萊豬將造成台灣與其他國家的經貿往來障礙，也會對台美關係造成影響。

關於公投綁大選，林智堅更強調，2018年九合一大選，還要投一堆公投案，導致投票所大排長龍，甚至有些縣市出現邊開票、邊投票荒謬情形，影響公平性。

台灣隊站出來，全台大串連：新竹市長林智堅和立委柯建銘及黨職人員今天一早在新竹科學園區大門口宣講公投，號召竹科人四個不同意、台灣更有力。（記者洪美秀攝）

台灣隊站出來，全台大串連：新竹市長林智堅和立委柯建銘及黨職人員今天一早在新竹科學園區大門口宣講公投，號召竹科人四個不同意、台灣更有力。（記者洪美秀攝）

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