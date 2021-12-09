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    「公投金剛2號」宣傳車上路 黃健庭︰喚醒人民對抗民進黨

    國民黨秘書長黃健庭（中）、台北市議員王欣儀（左）、羅智強（右）等人，今日舉行記者會宣布第二架變形金剛公投宣講車出發。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨秘書長黃健庭（中）、台北市議員王欣儀（左）、羅智強（右）等人，今日舉行記者會宣布第二架變形金剛公投宣講車出發。（記者叢昌瑾攝）

    2021/12/09 11:05

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨秘書長黃健庭今天上午與該黨台北市議員羅智強、王欣儀共同召開記者會，展示該黨宣傳公投的「公投金剛2號」宣傳車，他表示，在公投倒數關鍵時刻，國民黨得到這輛戰車，可以強力宣傳4個同意，尤其這次民進黨動用行政資源與人民對抗，他很感動有民眾願意支持國民黨，一起喚醒人民共同對抗民進黨，為了台灣的永續發展以及年輕一代來拚公投，讓年輕世代將來還有充足的電、好的空氣、健康環境以及最基本的公民權。

    有關國民黨新北市長侯友宜迄今未就公投表態，是否會影響國民黨推動公投？黃健庭則表示，12日國民黨在凱道與公民團體會師時，會有很多縣市長、議長、議員會抽空參與，各縣市也會有各種大大小小的宣講，他相信侯友宜會以自己的方式，表達對公投的支持，國民黨有信心，也有期待。

    羅智強指出，早前他募得「公投金剛1號」，並且已經在台灣跑了4個月，對於帶動公投宣傳，發揮相當的影響力，最近有支持者透過台北市議員王欣儀聯絡他，希望能推出第2輛，因此今天「公投金剛2號」正式上路後，未來會在北北基地區的街頭宣傳，並且支援大型造勢活動，2台「公投金剛」分進合擊，未來要會師擴大宣傳。

    國民黨「公投金剛2號」宣傳車上路。（記者施曉光攝）

    國民黨「公投金剛2號」宣傳車上路。（記者施曉光攝）

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