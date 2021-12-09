離島街頭也發聲 金門綠營疾呼「4個不同意、台灣更有力」

民進黨金門縣黨部在金門街頭高喊「4個不同意、台灣更有力」，籲請鄉親作出理性的選擇。（記者吳正庭攝）

2021/12/09 11:08

〔記者吳正庭／金門報導〕4大公投「1218」登場，民進黨金門縣黨部呼應全台街頭宣講行動，今天上午在金城鎮公務員上班人潮最多的縣政府旁十字路口，高喊「4個不同意、台灣更有力」，呼籲鄉親為下一代著想，作出理性的選擇。

縣黨部主委許建全、立委洪申翰金門辦公室主任吳增允、副主任蔡培榮及行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志等人，一早在金城鎮人車往來頻繁的縣府旁「十字路口」高舉宣講牌，利用公務員上班前黃金時間，疾呼「4個不同意」。

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許建全說，四項公投攸關國家經濟、民生及環保發展，為了下一代，更不能忽視這些議題；他說，如果重啟核四，萬一將金門作為核廢料存放場址，對金門影響更大，盼鄉親理性看待這4項公投案。

翁明志說，這些議題是關係國計民生的重大政策，行政院已盡力做好各項配套措施，創造民眾的最大褔祉，懇請全民支持，務必在公投時投下「不同意」票，讓現行好的政策持續推動。

吳增允說，當前國際現勢，台灣正處於關鍵的十字路，四個公投案正是啟動台灣向前邁進的關鍵之鑰，希望鄉親能拋開個人政黨之見，以國家發展為前題，做出正確的選擇。

民進黨金門縣黨部主委許建全（左二起）、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、立委洪申翰金門辦公室主任吳增允等人，高舉宣講牌，疾呼「4個不同意」。（記者吳正庭攝）

民進黨金門縣黨部在金門街頭疾呼「4個不同意、台灣更有力」。（記者吳正庭攝）

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