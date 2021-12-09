為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    離島街頭也發聲 金門綠營疾呼「4個不同意、台灣更有力」

    民進黨金門縣黨部在金門街頭高喊「4個不同意、台灣更有力」，籲請鄉親作出理性的選擇。（記者吳正庭攝）

    民進黨金門縣黨部在金門街頭高喊「4個不同意、台灣更有力」，籲請鄉親作出理性的選擇。（記者吳正庭攝）

    2021/12/09 11:08

    〔記者吳正庭／金門報導〕4大公投「1218」登場，民進黨金門縣黨部呼應全台街頭宣講行動，今天上午在金城鎮公務員上班人潮最多的縣政府旁十字路口，高喊「4個不同意、台灣更有力」，呼籲鄉親為下一代著想，作出理性的選擇。

    縣黨部主委許建全、立委洪申翰金門辦公室主任吳增允、副主任蔡培榮及行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志等人，一早在金城鎮人車往來頻繁的縣府旁「十字路口」高舉宣講牌，利用公務員上班前黃金時間，疾呼「4個不同意」。

    許建全說，四項公投攸關國家經濟、民生及環保發展，為了下一代，更不能忽視這些議題；他說，如果重啟核四，萬一將金門作為核廢料存放場址，對金門影響更大，盼鄉親理性看待這4項公投案。

    翁明志說，這些議題是關係國計民生的重大政策，行政院已盡力做好各項配套措施，創造民眾的最大褔祉，懇請全民支持，務必在公投時投下「不同意」票，讓現行好的政策持續推動。

    吳增允說，當前國際現勢，台灣正處於關鍵的十字路，四個公投案正是啟動台灣向前邁進的關鍵之鑰，希望鄉親能拋開個人政黨之見，以國家發展為前題，做出正確的選擇。

    民進黨金門縣黨部主委許建全（左二起）、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、立委洪申翰金門辦公室主任吳增允等人，高舉宣講牌，疾呼「4個不同意」。（記者吳正庭攝）

    民進黨金門縣黨部主委許建全（左二起）、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、立委洪申翰金門辦公室主任吳增允等人，高舉宣講牌，疾呼「4個不同意」。（記者吳正庭攝）

    民進黨金門縣黨部在金門街頭疾呼「4個不同意、台灣更有力」。（記者吳正庭攝）

    民進黨金門縣黨部在金門街頭疾呼「4個不同意、台灣更有力」。（記者吳正庭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「公投金剛2號」宣傳車上路 黃健庭︰喚醒人民對抗民進黨
    2021/12/09 11:05

    「公投金剛2號」宣傳車上路 黃健庭︰喚醒人民對抗民進黨
    還沒瞭解公投議題？ 中選會週六舉行最終場意見發表會
    2021/12/09 11:00

    還沒瞭解公投議題？ 中選會週六舉行最終場意見發表會

    強塑身、高蓄熱！進化版發熱衣上市
    黃捷攜手林飛帆、許智傑市場拜票 民眾熱情回應「4個不同意」
    2021/12/09 10:58

    黃捷攜手林飛帆、許智傑市場拜票 民眾熱情回應「4個不同意」
    「秋鬥」行腳中壢演行動劇 聲援女學生昏倒
    2021/12/09 10:54

    「秋鬥」行腳中壢演行動劇 聲援女學生昏倒

    新光證券60周年轉型有成 展現優異競爭力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播