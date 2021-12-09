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    黃捷攜手林飛帆、許智傑市場拜票 民眾熱情回應「4個不同意」

    高市無黨籍議員黃捷今攜手民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、立委許智傑掃街拜票，高喊「4個不同意、台灣更有力」。（記者陳文嬋攝）

    高市無黨籍議員黃捷今攜手民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、立委許智傑掃街拜票，高喊「4個不同意、台灣更有力」。（記者陳文嬋攝）

    2021/12/09 10:58

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕4大公投選舉倒數關鍵時刻，高市無黨籍議員黃捷今攜手民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、立委許智傑，於鳳山區肉豆公市場掃街拜票，高喊「4個不同意、台灣更有力」，全力搶攻菜籃族、年輕族群選票，民眾熱情回應「4個不同意」，許多民眾熱情比讚表示「沒問題」，還喊出「4個不同意」表達支持。

    立委許智傑打出政績牌表示，民進黨很照顧人民的生活，除了加碼育兒津貼，照顧年輕成家外，長照經費也比國民黨馬英九執政時更多，對於人民的照顧真的是非常用心，他也強調林飛帆、黃捷2人都是年輕世代的生力軍，呼籲年輕人12月18日返鄉投票，一定要投下「4個不同意票」，全力搶攻年輕選票。

    林飛帆指出，總統蔡英文昨下達公投選舉總動員令，號召大家最後關鍵時刻站出來，執政縣市首長今站在路口宣傳公投，他與許智傑、黃捷透過掃街拜票，要爭取更多人支持，讓大家知道4大公投攸關台灣國家未來非常重要的關鍵，不是選人而是決定事情，是台灣公投民主一個非常重要的進展。

    林飛帆說，這次公投影響全台灣、高雄的發展，他呼籲大家踴躍參與投票，站出來捍衛過去共同努力的執政成果，讓台灣與美國的經貿關係能夠持續發展。

    黃捷表示，公投選舉倒數關鍵時刻，全台各地總動員，希望能把「不同意票」催出來，今天邀請到民進黨中央黨部副祕書長林飛帆南下高雄，為鳳山民眾說明公投的重要性，透過深入市場、街頭掃街拜票，面對面向民眾說明公投，以及對大家生活的影響，讓大家做出1個對自己的生活、對國家未來重要的決定，12月18日投出4張不同意票，讓台灣更有力。

    高市無黨籍議員黃捷今攜手民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、立委許智傑，於鳳山區肉豆公市場掃街拜票，高喊「4個不同意、台灣更有力」。（記者李惠洲攝）

    高市無黨籍議員黃捷今攜手民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、立委許智傑，於鳳山區肉豆公市場掃街拜票，高喊「4個不同意、台灣更有力」。（記者李惠洲攝）

    高市無黨籍議員黃捷今攜手民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、立委許智傑，於鳳山區肉豆公市場掃街拜票，民眾熱情回應「4個不同意」。（記者陳文嬋攝）

    高市無黨籍議員黃捷今攜手民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、立委許智傑，於鳳山區肉豆公市場掃街拜票，民眾熱情回應「4個不同意」。（記者陳文嬋攝）

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