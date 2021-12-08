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    勸投「4同意」民眾思考空污經濟 顏擇雅：懲罰民進黨不缺這次

    作家顏擇雅呼籲想投下「4個同意」的民眾，應思考空污和經濟問題，「請對自己好一點」。圖為行政院長蘇貞昌帶領民進黨公職上台呼口號。（資料照）

    作家顏擇雅呼籲想投下「4個同意」的民眾，應思考空污和經濟問題，「請對自己好一點」。圖為行政院長蘇貞昌帶領民進黨公職上台呼口號。（資料照）

    2021/12/08 13:48

    〔即時新聞／綜合報導〕4大公投案於12月18日投票，各方陣營皆加緊腳步宣講，時常發表時政看法的作家顏擇雅稍早在臉書發文，呼籲打算投下「4個同意」的民眾思考空污和經濟問題，「懲罰民進黨還有的是機會，不缺這次，請對自己好一點」，投下4個不同意。

    顏擇雅表示，如果一個台灣人已經賺飽退休、沒小孩、不關心窮人死活、沒反過核、沒抱怨過空污、從沒嫌過公投，這種人想為了「懲罰民進黨」而投四個同意，她可以理解。顏擇雅隨後則說：「頂多同情地說『沒想到你恨民進黨恨到這個地步，這些年辛苦你了，真不容易啊』等等。」

    話鋒一轉，顏擇雅提到，她看到很多還沒退休、有小孩、很早就開始反核反空污，曾在陳水扁2004年公投綁大選天天痛罵的台灣人，在此次已表態要投下「4個同意」。顏擇雅質疑，「為什麼要跟自己的肺過不去」？三接無法蓋成一定會增加燃煤發電，增加大家罹癌風險，電費也一定上漲，增加窮人負擔，更多南電北送，也就是增加中南部的污。台美貿易談判受阻，絕對會傷害台灣經濟成長，「這跟你小孩的前途是很有關的」。

    顏擇雅對想投下「4個同意」民眾喊話：「懲罰民進黨還有的是機會，不缺這次。請對自己好一點，12/18請投四個不同意。」

    針對重啟核四議題，顏擇雅認為這是最不可能通過的公投案，她也建議：「萬一到時候有哪一地區同意票超多，多到不合理，我們就來發動下一個公投，修法把核一、核二、核三的所有核廢料都挖出來轉去這個地方重新掩埋。我們都欠蘭嶼人好多，這點舉手之勞是應該的。」

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