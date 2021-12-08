四大公投》民進黨南投執行長捐血 宣講「四個不同意」

民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷（右）在南投菜市場宣講公投案四個不同意後，還發口罩給民眾情形。（記者謝介裕攝）

2021/12/08 12:51

〔記者謝介裕／南投報導〕距離4大公投案於本月18日投票，已進入最後倒數時刻，今日民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，在響應南投區921國際同濟會捐血活動後，還特別前往南投菜市場進行宣講 ，讓民眾了解「四個不同意 台灣更有力」的重要性。

在南投政壇素有「小鋼炮」之稱的曾琮愷，明年將追隨岳母廖梓佑腳步，投入南投縣議員選舉，但強調，他在大街小巷宣講4大公投案，不是為了他個人選舉造勢，完全是為了台灣未來著想。

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曾琮愷說，公投大選應分離，擾亂選務「不同意」、核電廢料無處去，續建核四「不同意」、台美關係要緊密，阻礙貿易「不同意」、顧藻礁也顧電力，拖延三接「不同意」，他在菜市場一邊走、一邊宣講過程中，還不忘拿出印有「四個不同意」文宣的口罩發送給往來的民眾，希望民眾能拿出遵守防疫安全的精神，共為台灣永續經營及發展而努力。

而值得一提的是，1999年921大地震造成南投縣前所未見的創傷，為感謝各縣市的關愛、幫助，讓南投人能迅速從921大地震的破損中站起來，所以才成立南投區921國際同濟會，自此也定期在每月8日舉辦捐血活動，迄今20多年來從未間斷，藉此為紓解血荒盡分心力以外，也希望能達到拋磚引玉效果，能有更多的人投入愛心公益的行列。

民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷（左）參與南投區921國際同濟會捐血活動。（記者謝介裕攝）

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