台北港外海有廢彈海拋區？ 潘忠政：現在才找理由推託

藻礁公投推動聯盟公佈的液化天然氣（LNG）海管管線示意圖，LNG管線會經過台北港外海一處紅色點狀海域，資深將領表示，紅色點狀海域就是廢彈海拋處理區，LNG海管方案有重大的安全疑慮。（圖取自環團記者會資料）

2021/12/08 12:44

〔記者羅綺／台北報導〕有資深將領向本報透露，台北港外海有一處二次大戰期間設立的廢彈海拋處理區，正好位於環團提出的海底的天然氣管線鋪設區重疊，恐有安全疑慮。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，103年可行性評估報告，台北港就是替代方案，若有安全疑慮應由第三方鑑定，但現在在公投將至的敏感時刻，才爆出有廢彈的消息，根本是找理由推託。

潘忠政表示，過去有聽過廢彈海拋處理區，但在103年第三座液化天然氣接收站替代方案可行性評估研究報告中，台北港就是替代觀塘三接的方案，他質疑「過去有很多時機可以去釐清相關問題，但偏偏到這個時候才在找理由，根本是利益問題，就為替財團解套」。

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潘忠政指出，政府說三接只會做2個儲槽，但實際上行政院早已核定三接二期的10年計畫，總預算是521.85億元，預定使用公頃及外海填區21公頃，將興建6座18萬公秉地上型液化天然氣儲槽及1200噸/時（含備用200噸/時）的氣化設施，也會增設一個碼頭，以與第一期設施銜接及合併操作營運，「這些都沒有跟民眾說，就等著頭過身就過！」

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅則表示，先前沒有聽過台北港外有廢彈海拋處理區，但台北港是重要的商用港口，使用量大且又不斷填海造地，如果真的有廢彈，政府應該要儘速清理，確保港口的使用安全。

蔡雅瀅指出，環團主張的第三天然氣接收站遷至台北港，是希望優先使用填海造地，降低環境衝擊，但三接替代方案不是只有台北港，目前第一、第二接收站都在擴建中，未來幾年將陸續完工，而第五接收站也正在興建中，都可以增加供氣量。她強調，「三接不是唯一方案」，天然氣只是過渡方案，不應摧毀已經累積幾千年的生態系。

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