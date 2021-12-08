公投倒數綠委出奇招 籲「四個不同意、貼紙黏下去」

民進黨立委許智傑（左三）、邱志偉（左二）、王美惠（左一）和賴惠員（左四）今天上午在立法院舉行「四個不同意、貼紙黏下去」記者會。（記者簡惠茹攝）

2021/12/08 11:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委許智傑、邱志偉、王美惠和賴惠員今天上午在立法院舉行「四個不同意、貼紙黏下去」記者會，許智傑表示，希望在公投倒數10天以走入市場、街頭廣發標語貼紙的方式，邀請民眾一起加入宣傳「公投4個不同意，台灣更有力！」的行列。

許智傑表示，他自費印製了許多公投4個不同意貼紙，拿到貼紙後可以黏在手機殼上，黏在手機殼上曝光度更高，而且讓周遭的人看了也有提醒12月18日記得出門投票的效果，甚至可以跟對於公投議題不熟悉的族群開啟對話，讓社會大眾對於公投議題有更多思辨和討論的機會。

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賴惠員表示，核四在馬英九時期2014年就停下來，現在又說要重新啟動，國民黨真的很錯亂，這樣做只是為了讓政權混亂，核四重啟沒有價值，鼓勵大家12月18日投下四個不同意。

王美惠表示，哪一個政府這們有肩膀，進口的東西都標示的有夠清楚，進口根據的是國際標準，進口後更是標示清楚，讓消費者選擇，今年遇到一個民眾跟她說，豬肉攤都很高興，進口豬進來後，台灣豬價還是很好，而且到處都有標示來源國，買豬肉請民眾安心，政府幫忙把關。

邱志偉表示，第三天然氣接收站是台灣能源轉型關鍵，希望用乾淨能源天然氣取代燃煤，他的選區永安區就是一接所在地，長期超負載，超載情況還要把天然氣發電往北部送，對南部不公平，未來台積電等世界大廠會在高雄設廠，用電需求大，希望天然氣發電廠的電可以留在南部，三接則供應北部，如果三接沒辦法蓋就會影響天然氣發電比例，對於供電穩定，乾淨能源追求和經濟發展都很關鍵。

許智傑說，2018年公投綁大選那次，高雄鳳山當年開票到半夜，支持公投價值，但是公投是對事不是對人，公投和大選分開才能發揮公投意義，也不要讓民眾等投票等到半夜，希望公投綁大選大家投下不同意票。

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