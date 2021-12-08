環團台北港方案有重大瑕疵 經部：管線穿入電廠進水口危及北部用電

環團所提台北港方案有重大瑕疵，經濟部表示，管線穿入電廠進水口恐危及北部用電。圖為大潭藻礁。（記者黃佩君攝）

2021/12/08 11:38

〔記者黃佩君／台北報導〕針對第三接收站環團連續2天提出台北港方案，經濟部舉出3點說明該方案有重大瑕疵，其中包括海管由大潭電廠進水口進入，恐發生安全問題，如出現工程意外將影響電廠抽水機房，危及整個大潭電廠與北部供電安全。

經濟部表示，環團所提方案有3大問題，包括將船席置於台北港航道上的航安問題，海管由大潭電廠進水口進入的安全問題，穿越觀新藻礁保護區的生態問題。

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經濟部指出，航港局已明確表示由於液化天然氣船屬危險品運輸船，停泊時與航道必須要有150公尺的安全距離；台北港航道才400公尺寬，其他大型船舶進出時將有航安疑慮，也會影響周邊碼頭運作。

護礁盟規劃將船席置於航道上，未來停泊時，像是大型車輛停在車道上，對整體港口航安帶來相當的危險性。

此外，目前三接站址離大潭電廠僅1.5公里，若到台北港則要拉50公里海管，護礁盟方案一會穿越觀新藻礁區，同樣有保護藻礁的生態問題。

而方案2、3的所謂HDD工法，對地質的要求非常嚴格，若遇到卵礫層，極易產生崩塌。官員指出，管線若從大潭電廠取水口底下進入，會遇到抽水機房四周已有30公尺深的擋土全套管基樁，採HDD工法深度將達40公尺以上；如出現工程意外，會影響電廠抽水機房，以及整個大潭電廠與北部的供電安全。

而護礁盟也指出遷往台北港可現省1300億元一事，經濟部表示，先不提目前已投入約250億經費、也不提遷移的海上拆除花費、或是海上拆除的生態影響，目前三接預算也不到1300億，不知如何「現省1300億」。

經濟部強調，藻礁公投發起人潘忠政以他習慣的陰謀論方式，影射政府不願遷址是背後有什麼不願見到的事。經濟部指出，現實是台北港方案，航港局有航安疑慮、港區其他民間廠商反對、新北市政府反對、選區民代反對，作業時間11年已是保守估計。

但經濟部不願見到的，是中南部減煤減碳降空污的期待還要等11年，國家供電、經濟發展也會出現11年的空窗期。

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