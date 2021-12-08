貢寮居民反核四連署破千 賴品妤喊話︰國民黨到貢寮來別躲避

立委賴品妤（右一）8日出席「貢寮居民千人連署訴心聲 反對核四最後一戰」記者會。（記者塗建榮攝）

2021/12/08 12:25

〔記者陳昀／台北報導〕重啟核四公投倒數10天，貢寮在地居民發起「貢寮人寫給每一位台灣人的信」行動，揭露地方如何受到侵擾、危害，不到3天已破千人響應，民進黨立委賴品妤、洪申翰今開記者會聲援，希望台灣人可以聽見貢寮人的心聲，透過公投決定他們的命運時，能終結他們的核四惡夢，並喊話「國民黨到貢寮來！面對貢寮人！不要躲起來！」

賴品妤表示，2014年前總統馬英九封存核四，很多鄉親以為終於邁向反核四的尾聲，沒想到30多年後貢寮鄉親仍被核四糾纏，核四始終未被原能會核可安全，也被監察院糾正多項缺失，一般核電廠從取得許可執照到商轉大約6至8年，但核四已經20幾年都沒能興建完成，根本是「核電界的爛尾樓」，也無法符合各國陸續修嚴的核安法規，希望全台民眾同理心理解貢寮人、新北人、東北部人，幫助他們脫離核四這種惡夢，終結核四。

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洪申翰表示，若不是貢寮長輩近40年來持續監督這個粗暴的怪獸工程，核四很可能早就運轉，地方上的長輩很納悶，為什麼全台灣一起決定貢寮人的命運，卻沒人來聽聽他們的聲音？「朱立倫、馬英九，你們為什麼不願意來聽聽地方上的聲音，和核四這個惡質工程相處了3、40年，他們看到了什麼？他們經歷了什麼？」

鹽寮反核自救會前會長吳文通表示，30多年前鴨霸的國民黨政府未與地方協調、未經同意就在貢寮興建核四廠，當時在地居民曾發起連署反對，沒想到時隔30多年又要重來，馬英九當年封存核四是不敢自己決定、不想當歷史罪人，「這樣不負責任的人說的話有信用嗎？馬英九2014年決定封存核四，為什麼7、8年後，又說核四可以用呢？」

貢寮真理里里長趙瑞昌指出，重啟核四公投領銜人黃士修聲稱核電廠附近居民其實多數不反核，這不是事實，「黃士修你要嗆，就來貢寮跟鹽寮自救會嗆，我們來真正探討核四到底怎麼樣」，趙呼籲，我們應該留給子孫乾淨的電廠，而不是不知道能怎麼處理、遺害幾萬年的核廢料，台灣地小人稠，承擔不起一個核電事故，也處理不了核廢料。

台北市議員苗博雅表示，黃士修是口才相當好的詭辯家，絕對沒辦法到當地第一線真心誠意的與大家溝通，當地人都知道核四還沒完工，黃士修卻言之鑿鑿說核四已完工，甚至謊稱已經通過試運轉測試，不斷散佈不實謠言和假消息；苗強調，一旦重啟核四公投通過，往後地方民意反對的建設，擁核人士就會用全國性公投逼民眾吞下去，符合公平正義嗎？

台北市議員邱威傑也說，貢寮核四廠旁的媽祖廟仁和宮，跟核四廠僅一牆之隔，跟在地人的生活如此接近，舉辦海洋音樂祭、沙雕展的貢寮海灘，也因核四興建不斷退縮，面對核四爭議，除了討論政治、科學的面向，也該意識到這場公投也是讓全台灣人決定了貢寮人的生活。

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