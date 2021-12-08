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    「4個同意」比手勢卻說不出口 蔣萬安：沒核安沒核電

    國民黨主席朱立倫8日出席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」台北場，與黨籍立委蔣萬安（右）、費鴻泰及支持民眾在捷運南京復興站外街頭，向民眾宣講公投四個都同意。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫8日出席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」台北場，與黨籍立委蔣萬安（右）、費鴻泰及支持民眾在捷運南京復興站外街頭，向民眾宣講公投四個都同意。（記者廖振輝攝）

    2021/12/08 11:25

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委蔣萬安今與黨主席朱立倫合體公投宣講，在宣講時仍重點放在「反萊豬」，但有比出「4個同意」手勢，蔣受訪時表示，每個人對公投有不同意見，不管什麼立場都希望踴躍出來投票。對於「核四重啟」，蔣則說，沒有核安就沒有核電。

    蔣萬安今與朱立倫、國民黨立委費鴻泰等人合體，在路口公投宣講，蔣在宣講時仍是著重於「反萊豬」，強調他是2個孩子的爸爸，跟所有家長一樣關心食安議題，希望孩子吃到健康安全無虞的食材，拜託一定要出來投票，捍衛食安、捍衛健康。

    但蔣萬安除提捍衛食安外，也加碼提到要捍衛環境、能源、生態、民主等，更喊出「yes我同意」，在一同呼「4個都同意，台灣更美麗」口號時比出「4個同意」的手勢。

    雖比出「4個同意」的手勢，蔣萬安在受訪時仍說不出口。僅說每個人對於公投都有不同意見，不管持什麼樣的立場，都希望大家踴躍出來投票表達自己的看法，這也是公投真正的意義和目的，由人民作主、人民決定。

    蔣萬安指出，政府在去年開放萊豬時，他在立法院是負責審查衛福部開放萊豬的行政命令，一直也在衛環委員會擔任召委，長期關注食安議題，在公投的宣講就會告訴民眾捍衛食安的重要性。

    媒體追問，有人說蔣萬安是模仿「侯友宜模式」只「反萊豬」？蔣則回應，他們的立場一直都是一致，包括捍衛食安、生態藻礁、環境永續，目標都是一致的。

    對於是否同意「重啟核四」？蔣萬安則說，沒有核安就沒有核電，核安一定是擺在第一位，政府也必須要有能力處理核廢料的問題，公投就是要回歸到人民作主，最終還是要由人民做出決定。

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