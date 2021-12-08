四大公投12/18投票 內政部：13日起開放查詢投票所

四大公投將於18日舉行投票，內政部今表示，為利民眾查詢投票地點，自13日上午9時起至18日下午5時，開放線上查詢投票所。圖為內政部長徐國勇。（資料照）

2021/12/08 11:24

〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投將於18日舉行投票，內政部今表示，為利民眾查詢投票地點，自13日上午9時起至18日下午5時，開放線上查詢投票所，民眾只要到內政部戶政司全球資訊網的「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入身分證字號及出生年月日，即可查詢。

內政部說明，各鄉（鎮、市、區）戶政事務所，已於今年8月8日完成110年全國性公民投票案投票權人名冊編造，投票權人戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所並於8月10日至12日完成投票權人資格公告閱覽事宜。

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110年全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

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