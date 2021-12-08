高嘉瑜遭家暴》范雲轟國民黨：停止利用女人血淚獲取政治紅利

民進黨立委范雲今日在立法院受訪表示，請國民黨停止利用女人的血淚和傷痛獲取政治紅利，國民黨文傳會昨晚指責她認識林秉樞，卻沒譴責性別暴力，這是嚴重扭曲事實。（記者陳鈺馥攝）

2021/12/08 11:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委范雲遭周刊爆料，曾與家暴嫌犯林秉樞在米其林一星餐廳餐敘。國民黨文傳會主委凌濤昨日抨擊，范雲造成防疫、女權與網安3漏洞，坐實「最差勁立委」的封號。范雲今日在立法院外群賢樓受訪砲轟，嚴正請國民黨停止利用女人的血淚和傷痛獲取政治紅利，國民黨文傳會昨晚指責她認識林秉樞，卻沒譴責性別暴力，這是嚴重扭曲事實。

范雲表示，現在已經有人受害了，我們對於高嘉瑜委員的傷痛是感同身受，上從蔡英文總統到黨團立委，大家多次開記者會，她個人也邀請5、6個婦女團體站出來聲援高嘉瑜和所有受害人，並譴責加害人及要求司法嚴辦，這些事情國民黨有沒有看到？國民黨不要再利用女人的傷痛。

請繼續往下閱讀...

范雲指出，民進黨從上到下沒有人因為認識林秉樞而不去譴責這樣的性別暴力，大家也持續聲援高嘉瑜，請有心人士不要再拿這件事情做政治紅利，如果國民黨真的關心性別暴力，真的想譴責加害人，請一起在立法院完成「性私密影像條例」立法。

她質問，當國民黨立委陳雪生在立法院性騷擾她的時候，還被電子媒體錄下，國民黨從上到下有哪個人出言譴責過性騷擾加害人，這個社會真的不要再利用女人的傷痛，不要利用家庭暴力或性私密影像的傷痛來獲取政治紅利，認不認識加害者根本不是重點，重要的是應該共同譴責加害者。

「國民黨和任何有良心的人，不要再利用女人的血淚和傷痛來得到政治紅利！」范雲批評，希望這件事情到此為止，我們希望法律能給予高嘉瑜一個公平正義，立法院也應該修法補強法制不足部分，這才是真正關心和譴責性別暴力，也要繼續推動性別平等教育，讓所有人都能尊重別人的身體界線，呼籲國民黨不要跟阻擾校園性別平等教育的人站在一起。

對於周刊披露她與鍾佳濱、郭國文及邱臣遠4人曾經與林秉樞同桌吃飯，范雲澄清說，那是她第一次見到林秉樞的場合，當時她和鍾佳濱、郭國文聚餐到一半，郭主動說要邀他的一個朋友過來，之前他根本不認識林秉樞，那一次才認識的。

范雲呼籲，希望大家不要以訛傳訛，那一頓飯不是林秉樞邀請大家的，也不是林出錢的。那一次是她主動邀約郭國文、鍾佳濱的，「那頓飯是我請的」，基本上就是邀老朋友一起聚餐，關於邱臣遠是鍾佳濱臨時邀來的，林秉樞是郭國文邀來的，重點是這件事根本不重要，不管她和郭、鍾等人認不認識林秉樞這位加害人，重要的是民進黨上從總統下到市議員，沒有人因為認識林秉樞而不去譴責性別暴力和加害人，請國民黨不要再利用女人傷害獲取政治紅利。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法