不只「貓貓加油」 四叉貓再爆林秉樞傳很多「暗示性語句」

四叉貓（右）PO文表示重翻看了與林的紀錄，「現在才看懂很多暗示性的語句」。（資料照，本報合成圖）

2021/12/06 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案引發社會關注後，網紅「四叉貓」曾分享林秉樞與他的私訊截圖，直言林秉樞嘴巴甜又大方，「很難不暈船」。今日他又PO文表示重翻看了與林的紀錄，「現在才看懂很多暗示性的語句」。

林秉樞家暴案爆發後，被起底感情世界豐富，所交往、曖昧過的對象非常多；讓網友不服氣問：「肥宅我怎麼想都想不透，這麼老的博士生為什麼一堆女生搶著要？一般人要把上女立委很難吧？他是不是說話技巧非常厲害？」認為林秉樞不是標準的高富帥「到底憑什麼一直有妹子？個性？外型？談吐？」

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對此，四叉貓日前曾發文坦言林秉樞有私交，直言林秉樞講話甜言蜜語，因此能擄獲許多女性芳心，「他就嘴巴超甜，每次出去陪他吃飯的時候，他開口閉口就稱讚我可愛，平常私訊也會關心我在幹嘛，然後請吃飯又大方，我每餐吃他好幾千元，這樣很難不暈船吧......」。

四叉貓還貼出自己與林秉樞的臉書私訊截圖，當時林秉樞在對話結束後表示，「我們保持聯絡，貓貓加油！真的很可愛啊妳（我有物色有沒有天菜可介紹給妳，可似乎都還配不上妳）」。

隨著事件持續延燒，四叉貓今日在臉書又PO文表示，因為最近新聞狂報的關係，他又重新翻看和「某渣男」那8個月跟他的對話紀錄，「現在才看懂很多暗示性的語句，原來我這麼不懂別人的話中有話，當年的我真單純呀」。

網紅「四叉貓」曾分享林秉樞與他的私訊截圖，直言林秉樞嘴巴甜又大方，「很難不暈船」。（擷取自PTT）

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