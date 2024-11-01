挺盧秀燕 郝龍斌：環境部停止為環境汙染護航

郝龍斌批評，中火二期環評違反「以氣換煤」承諾，忽視市民的健康，更讓中火成為全球最大的火力發電廠，對中台灣的空氣品質造成嚴重威脅。（資料照）

2024/11/01 16:48

〔記者施曉光／台北報導〕台中市盧秀燕近日為了台中火力發電廠二期環評案槓上環保署，曾任環保署長的前國民黨副主席郝龍斌今天力挺盧秀燕，怒嗆環境部「停止為環境汙染護航，不要將中部變為環境汙染的重災區。」

郝龍斌在臉書發文說，環境部長彭啓明曾經承諾要為環境把關，不做經濟部的橡皮圖章，但這次中火二期環評結果卻明顯偏袒經濟部。中火空汙問題已經不只是台中市，還影響到彰化、南投等周邊地區，在中部地區經常看似晨霧未散，這實際是空汙的蔓延，民眾被迫吸入大量汙染物，難道這就是我們期待的環境品質？

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郝龍斌指出，為了台中市民的健康與台灣環境的未來，盧秀燕毅然對環境部提出嚴厲質疑，原因在於中火二期環評案的結論未能達到減排減汙的目標，此次環評雖核准燃氣機組的增設，卻未堅持減少燃煤機組，違反原先「以氣換煤」承諾，這不但忽視了市民的健康，更讓中火成為全球最大的火力發電廠，不僅形成要中部民眾「用肺發電」的荒謬局面，更對中台灣的空氣品質造成嚴重威脅。

郝龍斌說，因應全球暖化減碳的國際趨勢，能源必須清潔、穩定，而且少CO2排放，核能是全球公認的低碳選項，但民進黨不放棄「非核家園」神主牌，繼續使用大量燃煤、燃氣發電，不僅犧牲國民的健康，更讓「淨零碳排」的目標成為空談，他全力支持盧秀燕，呼籲環境部停止為環境汙染護航，不要將中部變為環境汙染的重災區。

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