環境部三度解釋中火二期環評沒放水 台電承諾空污減量

環境部環保司長徐淑芷澄清，中火二期會減少發電所需的用煤量，改用較乾淨的天然氣機組取代，對環境是好事。（環境部提供）

2024/11/01 14:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕台中市長盧秀燕緊咬中火二期環評，批環境部通過該案是污染的放水者；對此，環境部昨颱風假2度文字澄清，今（1日）第2度開記者會解釋，強調環評專業並有中市府代表參與，新增機組以燃氣取代燃煤，保留燃煤機組是為了國安考量，台電也承諾空污減量，環境部將監督其環評承諾。

台中火力發電廠二期計畫要新增燒天然氣的機組，取代現行的燃煤機組，可大幅減少空氣污染及溫室氣體排放，環境部10月30日通過該案環評，但台中市長盧秀燕以燃煤與燃氣機組沒有「1換1」為由，大肆批評環境部放水污染、應該降格等。對此，環境部今以3度澄清、還原事實。

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環境部環境保護司長徐淑芷表示，中火二期環評在專案小組階段，就有台中市環保局代表參與，到了環評大會階段，正反雙方居民、環保團體及各方代表都有參與，眾人充分溝通，經過當天在場的環評委員專業審查，認為該案確有減少空污並保障國安等，才順利通過。

針對中市府的質疑，徐淑芷解釋，空污減量並非空頭支票，中火二期是燃氣取代燃煤，本身就是大幅減少污染源排放，燃燒後的總空污量再減少41％，溫室氣體排放再減少33％，燃煤機組則備而不用，兼顧國安及環保。

但中市府卻要求中火二期的發電量，不能超過現在燃煤的發電量，多的請到別的地方發電；徐淑芷解釋，中火燃氣機組即使發電量增加，也不會比燃煤還多增加空氣污染，而經濟部設有電業相關回饋，發電量越多，回饋當地就越多，將來燃氣取代燃煤後，發電量增加、污染減少、回饋變多，整體是往好的方向發展。

中市府也要求中火118年要全部脫煤，對此，徐淑芷指出，環委們審查時務實看待，認為有可能有招商、申請許可、操作許可等延宕風險，不確定性太多，不宜直接訂定脫煤日期，而是依燃氣機組商轉後便停止燃煤機組為宜。

而中市府也要求將燃煤機組拆除，備用僅保留4座，中火二期規劃則是最後要保留6座，盧秀燕也拿此大作文章批評環境部放水；徐淑芷還原審查過程，指出當時環委有提問中市府，若增加備用機組，是否對未來啟用時有疑慮？中市府代表當下就回應「沒疑慮」，因為中市府既有啟用備用機組的監督機制，因此環委認為，保留多一組備用，就多一分國安及能源供應的保障，故同意保留6座。

徐淑芷強調，中火二期環評，首先對環境有利，再者也考量國家安全及供電穩定等因素，加上環委專業及多方溝通交流，最後通過該案環評，未來也將嚴格監督台電實現環評承諾，也希望台中一起監督。

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