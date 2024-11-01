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    歐洲議會訪團拜會陸委會 致贈挺台2758號決議案影本

    陸委會副主委沈有忠10月30日接待由歐洲議會友台小組主席凱勒率領之「歐洲議會跨黨派友我議員訪台團」。團長凱勒並於現場將挺台決議案影本交給沈有忠，以實際行動展現挺台決心。（陸委會提供）

    陸委會副主委沈有忠10月30日接待由歐洲議會友台小組主席凱勒率領之「歐洲議會跨黨派友我議員訪台團」。團長凱勒並於現場將挺台決議案影本交給沈有忠，以實際行動展現挺台決心。（陸委會提供）

    2024/11/01 16:45

    〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會副主委沈有忠10月30日接待由歐洲議會友台小組主席凱勒率領之「歐洲議會跨黨派友我議員訪台團」。沈有忠感謝歐洲議會議員甫於10月24日通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案之際，旋即率團來台，團長凱勒並於現場將正式決議案影本交給沈有忠，以實際行動展現挺台決心。

    沈有忠恭賀訪賓當選新一屆歐洲議會議員，並對於歐盟持續支持我有意義參與國際組織，表示對台意義重大，期盼未來台歐有更多的互動與合作。

    沈有忠強調，中華人民共和國無權代表台灣，面對國際局勢的變化，以及中共對台極限施壓，賴總統在520就職已清楚揭示台灣面對兩岸關係的「四個堅持」，同時也提出了「四大行動方案」，並進一步強調「四個不變」，呼籲中國大陸順應國際趨勢，停止錯誤解讀聯大第2758號決議，並停止以武力恫嚇台灣人民，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。賴總統相關的論述與主張，也都獲得台灣民眾高度的支持。

    歐洲議會跨黨派友我議員訪台團一行4人由歐洲議會友台小組主席凱勒率團，成員有歐洲議會議員愷達、柯安杰及友台小組秘書長蒲森川。

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