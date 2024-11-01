不只憲政危機！李坤城示警：藍白杯葛人事案 恐放「外送怪獸」出閘

行政院長卓榮泰今（1）日至立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備詢，圖為立委李坤城質詢。（記者叢昌瑾攝）

2024/11/01 16:38

〔記者方瑋立／台北報導〕立委李坤城今（1日）就在野黨杯葛人事案，質詢行政院長卓榮泰時指出，在野黨杯葛司法院、考試院人事案，不僅恐釀成「憲政危機」，行政院下獨立機關公平交易委員會（公平會）人事案若也遭擋，有可能導致知名外送平台合併案「未審即過」，形成「怪獸」衝擊人民權益。

卓榮泰今率部會首長赴立院院會就「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製進行報告並備質詢。

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李坤城質詢時表示，現任大法官僅剩下8位，另7位已於昨（10/31）日任滿，總統早於8月30日即已提名接任人選咨請立院同意，但立院至今未予排審，民間因此有法律界人士發起聯署，要求即刻排審並拒絕通過國民黨立委翁曉玲所提之「憲法訴訟法」修正案，至今有逾5.9萬連署。

李坤城指出，大法官人事案持續遭杯葛，加上翁曉玲提案修法，就會產生現任8名大法官永遠無法針對釋憲案開會、評議或做出憲法判決的「憲政危機」。而考試院也因人事杯葛，導致考生拿到的證書上面的院長是「出缺」二字，兩院恐怕會將名存實亡。

李坤城強調，行政院轄下獨立機關也遇到同樣的問題，通訊傳播委員會（NCC）的人事案，已從4月30日被推遲至今；又公平會將有4名委員於明（2025）年1月31日任滿，行政院也已提出接任名單，但若又遭杯葛，現在市面上有2個知名外送平台要合併，此案若送至公平會卻因委員數不夠，擱置達90天未做出審查，雙方就可以逕自結合，恐將產生「外送平台怪獸」。

李坤城詢問，政院將如何處理此憲政僵局？卓榮泰回應表示，若每個憲政機關或獨立機關的人事同意權，都無法順利執行、補充人員，那其法定職權就會受到傷害，一旦荒廢，也就無法合理保障人民各項基本權利。

卓榮泰強調，「我相信委員們會把它放在心上」，趕快將人事同意權列為重要的議案，盡速通過。否則消極面來看他有很多義務不能做，但更多的積極面，應該做的法定職權也不能做，這是更嚴重的。

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