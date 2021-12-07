王美花：假如反美豬公投過了是搬石頭砸自己腳

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，邀請經濟部長王美花上節目受訪。（民進黨提供）

2021/12/07 15:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕1218公投進入倒數階段，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，邀請經濟部長王美花上節目受訪，針對美國萊豬以及能源相關的「三接」、「核四」議題加以說明。王美花表示，假設台灣的反美豬公投過了，任何一個會員國會說這個不符合規定，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。

王美花在節目中談到「台灣是外貿為導向」，對生意人來講，最重要的是信用，遵守國際貿易的規則，也因此台灣在參與國際貿易組織時，「大家的規定要一致性」。台灣要加入CPTPP，當11個會員國都開放萊豬進口，假設台灣的反美豬公投過了，任何一個會員國會說這個不符合規定，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。

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王美花解釋，美牛已經進口九年都沒有問題，就破除食安疑慮。美豬在台灣的市佔率只有1%多，「因為台灣人基本上就是吃台灣豬」，重點還是「誠信問題」。台灣跟美國長期形成的信任感，去做生意，讓台美之間是高度互惠、互利。

提到經濟成長，王美花認為，經濟發展與供電需求是正相關，台商回流後，用電穩定增加，半導體產業的用電量也是非常多，北部用電量需求大增，南電北送可能在未來無法負荷，因此桃園的第三天然氣接收站可以解決北部電量的需求。

針對藻礁保護，王美花說明，潮間帶的藻礁都沒有破壞，現在的外推方案，已經推到距離岸邊1.2公里，這也是環團給的意見。讓藻礁生態可以保留、供電可以穩定，更重要的是中南部的「燃煤機組」減少發電，減碳也降低空污。

王美花也提及，要將台積電留在台灣，甚至吸引其他跨國企業投資，穩定的電力，以及綠能都是能否與國際接軌的重要條件。核四目前不存在「重啟」的條件，核四的不安全是眾所皆知的，「三接不能用核四來替代」。

王美花最後表示，當了40年公務員，其實感觸很深，以台灣產業對全球的貢獻，只因為被打壓，而不能參加任何的自由貿易協定，全世界只有台灣這麼委屈。她認為，要把前面的踏腳石墊好，年輕人才可以再往前走。

民進黨網路社群中心主任范綱皓說，透過不同的媒介去說明政策，讓每個人都有機會去理解政策決定背後的原因，是民主社會的責任，也是民進黨在努力的方向。希望大家能在聽完這些節目後，在年底1218的公投，能夠投下「四個不同意」，讓台灣走向國際。

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