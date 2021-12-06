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    三接遷台北港成「週經文」 經長3理由說明非方案

    經濟部。（記者黃佩君攝）

    經濟部。（記者黃佩君攝）

    2021/12/06 10:23

    〔記者黃佩君／台北報導〕公投議題延燒，環團每週均提出應遷址台北港。經濟部長王美花今天再度表示三接遷移台北港需時11年，但減空污、減煤等情況無法等待。她解釋，遷到台北港的可行性無法確定，環評、建地、拉管線等等不確定因素很多，時程上無法趕上，本來就非經部方案。而上月也有立委曝光2張公文，顯示國民黨主席朱立倫在2017、2018年擔任新北市長時，2度發文反對三接遷往台北港。

    公投延燒，藻礁公投正方環團每週均提出1次質疑，強調三接可遷往台北港，不用在有藻礁的觀塘興建接收站。王美花今天再度表示三接遷移台北港需時11年，但減空污、減煤等情況無法等待。

    她解釋，遷到台北港的可行性無法確定，環評、建地、拉管線等等不確定因素很多，時程上無法趕上，本來就非經部方案。

    王美花日前在經委會也表示，台北港既有港區土地已飽和，三接若遷至此地須另找地，還要填海及整地等，且需拉數百公里的海管及陸管管線，也會影響沿岸海洋及藻礁生態。

    目前替代方案需面對新北市政府出具公文反對、在地民代反對等，目前當地尚未進行環評。台北港替代方案需時11年，不是環團說的5.5年。

    而民進黨立委陳亭妃日前也曝光兩張公文，顯示國民黨主席朱立倫在2017、2018年擔任新北市長時，兩度發文反對三接遷往台北港。經濟部長王美花也證實此點，並強調只要求遷離，完全沒有辦法克服目前需要天然氣的問題。

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