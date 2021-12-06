IORG報告：中共鎖定反萊豬操弄資訊 引導台灣民眾疑美、仇美

民間團體「IORG研究室」（Information Operations Research Group）公布新報告，指中共鎖定反萊豬操弄資訊 引導台灣民眾疑美、仇美。示意圖。（本報合成）

2021/12/06 08:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕四項公投投票日將至，研究假訊息的IORG（IO研究室）公布最新報告指出，相關公投相關論述，皆有中共發起或參與，並包含資訊操弄，可能影響台灣民眾對公投四案的觀點及立場。其中，「中共最關心萊豬，用反萊豬引導反美」。

IO研究室報告指出，根據所整理8 項公投相關資訊操弄論述中，7 項關於萊豬，僅 1 項關於藻礁、核四，而 2 項值得注意的政府宣傳也都是關於萊豬。

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報告說，公投 4 案中，萊豬比較容易被拿來作為資訊操弄的主題。2021 年 6 月 6 日美國宣布將贈台 75 萬劑疫苗開始，來自中共傳播節點就開始出現「因為台灣購買了美國萊豬、武器，所以應該得到美國疫苗」說法；然後又有「台灣豬肉在香港驗出萊克多巴胺嚴重超標」、「台灣萊豬製品在港銷售，所以萊豬也有在台灣賣」、「執政黨進口萊豬，出賣民眾健康」、「台灣軍隊已經吃了美國萊豬」、「中共官媒引用網友言論，把萊豬類比為毒品」、「因為台美簽訂天然氣長期合約的利益，所以民進黨一定要推中火、蓋三接、除藻礁、廢核四」、以及「160 個國家禁止進口萊豬」等資訊操弄。

報告進一步分析，其中 2 項「台灣豬肉在香港驗出萊克多巴胺嚴重超標」、「中共官媒引用網友言論，把萊豬類比為毒品」為中共官媒發起，其他論述則有中共官媒協力傳播的狀況。以 Facebook 貼文數量衡量，「因為台灣購買了美國萊豬、武器，所以應該得到美國疫苗」、「反萊豬就是反美豬」、「反萊豬就無法加入 CPTPP」這 3 項論述的貼文數量最多，且明顯較其他論述數量為多。

IORG認為，萊豬議題和台美關係直接相關，中共有充足動機，嘗試影響台灣民眾的看法，引導台灣民眾疑美、仇美；另外，食安問題在台灣社會高度敏感，中共能藉由宣傳萊豬的「健康疑慮」，擴大民眾對政府的不信任感。

報告也提到，另有 2 項政府宣傳，反萊豬就是反美豬、反萊豬就無法加入 CPTPP也有過度簡化、無法證偽的問題。

民間團體「IORG研究室」（Information Operations Research Group）公布新報告，指中共鎖定反萊豬操弄資訊 引導台灣民眾疑美、仇美。圖為今年8月發布中共矮化台灣報告。（IORG研究室提供）

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