反萊豬公投過關「只差一點點」 林為洲籲支持者衝高投票率

領銜反對萊豬公投提案的國民黨立委林為洲說，目前最新的民調，反萊豬公投最有機會過關，只差一點點，呼籲大家投票拉高投票率。（記者何玉華攝）

2021/12/04 18:50

〔記者何玉華／新北報導〕領銜反對萊豬公投提案的國民黨立委林為洲，今天出席永和公投說明會時提到四大公投案，目前只有反萊豬一項最有機會，過關「只差一點點」，呼籲支持者集中資源拉高投票率。

12月18日公民投票日逼近，民進黨「四個不同意，台灣更有力」與國民黨「四個都同意，台灣更美麗」都積極宣講。

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林為洲說，反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四等四大公投議題，綜合各界最新的民調來看，目前反萊豬是第一名，同意方贏不同意方15％；第二名是公投綁大選，同意方贏不同意方10％；接著是珍愛藻礁三接遷離贏5％，重啟核四則是平手。

林為洲說，雖然同意方領先，但不能大意，因為還要看投票率，綜合各界評估投票率大約是55％，再以公投過關兩個門檻，除了同意票多，還要超過公民數的25％，公民數約2000萬人，也就是同意票要達到500萬，公投案才過關。

他以此計算認為，反萊豬要過關只差一點點，其他的三項「都不要講了、危險」，因此他呼籲支持者集中資源拉高投票率，以「顧健康、顧食安」最容易讓民眾的反萊豬議題，拉出大家都去投下同意票。

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