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    質疑官員稱萊劑非禁藥！馬英九嗆：若在歐美政務官應該走人

    馬英九（中）點名賴清德、陳吉仲應該對說萊劑非禁藥道歉，若在歐美應該走人，呼籲鄉親十二月十八日公投四個都同意。（記者王榮祥攝）

    馬英九（中）點名賴清德、陳吉仲應該對說萊劑非禁藥道歉，若在歐美應該走人，呼籲鄉親十二月十八日公投四個都同意。（記者王榮祥攝）

    2021/12/05 16:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九今（5）日下午出席國民黨高雄公投「四個都同意」宣講時火力全開，尤其提到「反萊豬」時，點名副總統賴清德、農委會主委陳吉仲稱「萊劑不是禁藥」的說法「根本違反專業與政務官風格」，應正式道歉，「若在歐美應該走人」。

    馬英九說，綠營稱讓台灣返萊豬，就無法加入CPTPP，他對此只有4個字的評語「胡說八道」！他強調，美國不是CPTPP會員，跟這沒關係，且台灣「反萊豬」、並不是反對沒萊劑的美豬，進口非萊劑的美豬，台灣還是很歡迎。

    他進一步表示，萊劑「早在2006公告為禁藥」，蔡總統卻開放要讓台灣人吃萊豬，「很不像話」、「人不如豬」，「更不像話的是農委會主委說，豬吃萊劑好比人的保健食品，禁藥變保健食品？真會變魔術」！

    馬英九更提到，副總統賴清德稱「萊劑不是毒品、也不是禁藥」，他覺得很奇怪，兩位政務官對於2006年公告禁藥，硬說公告禁藥不是禁藥，說這些話違背政務官應有風格，且兩位還是專業人士，一個農業專家、一個有哈佛公衛碩士的醫生，又專業又是政務官卻違反專業、糟蹋政務官職位，應正式道歉，如果是在歐美日本，這樣情況應該走人了。

    馬英九也再次論述三階與重啟核四，強調藻礁是國內外環保界高度重視的海洋生物棲息度，核四則是解決台灣電力的最佳選擇，重啟核四也可保住藻礁，一舉兩得。

    國民黨在高雄唯一一場大型公投宣講今下午在鳳山登場，吸引大批民眾參與。（記者王榮祥攝）

    國民黨在高雄唯一一場大型公投宣講今下午在鳳山登場，吸引大批民眾參與。（記者王榮祥攝）

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