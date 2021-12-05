不開放萊豬能入CPTPP？矢板明夫：絕對是天方夜譚

矢板明夫直言，有在野黨人士表示「政府應該嚴肅思考，不開放萊豬也能加入CPTPP的方案策略」，這在包含他在內的外國媒體看來，絕對是天方夜譚。（資料照）

2021/12/05 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投即將在12月18日投票，部分反對萊豬進口的在野黨人士指出，政府應該思考，不開放萊豬也能加入CPTPP的方法。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，這絕對是天方夜譚。

矢板明夫在臉書表示，日本前首相安倍晉三前幾天接受民視駐東京特派員張茂森的專訪，再次表明了支持台灣參加CPTPP，其中有一句話非常耐人尋味，「蔡英文總統已經表示會接受CPTTP的所有有關規範，重點是CPTPP設有較高的規範。」

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矢板明夫指出，安倍會這麼說，是因為意識到12月18日舉行的公投，希望台灣能夠解決萊肉和進口問題，然後再開放日本地震災區的食品進口，「台灣已經基本完成了加入CPTPP相關的修法，只差這兩件事了，萬事俱備，只欠東風。」

「加入任何組織，都要其遵守規則，這是天經地義的事情。」矢板明夫說，今後日本會以不遵守國際規範為理由全力阻擋中國加入CPTPP，也會全力支持台灣加入，「因為台灣的加入，既符合台灣利益也符合日本的國家利益。但是如果台灣民眾自己選擇不要遵守國際規範，那麼日本就幫不上忙了。」

矢板明夫點出，在長期食用萊豬的日本人丶美國人看來，萊豬不是食安問題，而是政治炒作，但是在台灣，有關萊豬公投的各種民調，至今依然反對佔多數，讓全世界的親台人士非常憂心。

矢板明夫說，安倍作為日本政界最有影響力的親台派，最近會頻繁對台灣發聲，也是因為這項理由，言外之意就是希望台灣不要自己放棄，「前不久，美國的幾個親台派國會議員專程跑來台北，和蔡總統談貿易問題，他們的心情，應該和安倍差不多。」

矢板明夫強調，這些動作絕對不是對台灣恐嚇，「即使美豬和日本食品都不能進口，我想，安倍和美國的議員們也會一如既往地支持台灣。但是，他們也一定會為台灣民眾的選擇感到無奈與悲哀。當然，即使台灣進口了萊豬和日本食品，也不能保證一定可以參加CPTPP，還有中國的阻撓等等，很多問題要解決，就像參加大學聯考也不一定考上一樣。」

最後矢板明夫也提到，在野黨某些人曾提出「政府應該嚴肅思考，不開放萊豬也能加入CPTPP的方案策略」，這在包含他在內的外國媒體看來，絕對是天方夜譚。

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