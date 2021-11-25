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    預測林芳正今年訪中 矢板明夫：盼日本別把這三點當目標

    中國日前邀請日本外相林芳正（見圖）訪中，日方沒拒絕但也沒答應。（路透）

    中國日前邀請日本外相林芳正（見圖）訪中，日方沒拒絕但也沒答應。（路透）

    2021/11/25 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國日前邀請日本外相林芳正訪中，日方沒拒絕但也沒答應。對此，日本《產經新聞》台北支局支局長矢板明夫今日表示，疫情爆發後被允許進北京的外國政要非常稀少，他預測，林芳正應該會在今年訪中，但盼日本政府別把「進北京」丶「見習近平」丶「受到高規格的接待」當作這次訪中的目標。

    矢板明夫今日透過臉書粉專「矢板明夫俱樂部 Yaita Akio」發文表示，中國外長王毅18日邀請日本外相林芳正訪中，日方沒拒絕，僅表示在「調整中」，拖了近一個星期，仍然沒有結果，這種態度反應了岸田文雄內閣優柔寡斷的鴿派特點，也就是「既不想得罪中國，又怕受到國內外批評」。

    矢板明夫繼續說，親台派的自民黨外交部會長佐藤正久已公開表態反對，佐藤還強調，在歐美等國考慮對明年北京冬季奧運會開幕式進行「外交抵制」之際，如果日本外相訪中，將給國際社會帶來完全錯誤的訊息。

    對此，矢板明夫指出，這一點也是日本保守派最擔心的。而其實日本的對中外交曾有段「不光彩的歷史」，那是1989年的六四天安門事件後，全世界主要國家實施了對中經濟制裁，但是僅僅一年以後，日本的海部俊樹內閣就第一個解除了制裁，成為了對中包圍網的大破口。

    矢板明夫指出，他曾經採訪多位當時的日本政要和外交官，他們當時的判斷是，天安門事件之後，改革派的鄧小平仍在中國掌權，如果實施大規模制裁會使中國孤立於國際社會，保守派勢力可能獲得主導權、讓中國再次回到毛澤東時代。

    對此，矢板明夫表示，這種說法乍聽之下也有一定的道理，但是看到了後來中國肆無忌憚的窮兵黷武與對外擴張，仍不得不說，當時的日本政要做了一個非常錯誤的判斷。

    最後，矢板明夫表示，他對林芳正訪中並不反對，因為中國和日本畢竟是近鄰，又是全世界第二大與第三大經濟體，而面對面的溝通可以消除誤解、防止不必要的對立升級。但問題不在於「去不去」，「談什麼」才是問題，如果只是避重就輕，重複「你好」和「乾杯」的話，就沒有必要去；但如果能在習近平和王毅面前，對香港丶台灣及新疆等問題，提出交涉和批評的話，就很有必要。

    矢板明夫表示，如果不出意外的話，林芳正應該今年會訪問北京。疫情爆發之後被允許進北京的外國政要，非常稀少，但也衷心希望日本政府不要把「進北京」丶「見習近平」丶「受到高規格的接待」當作這次訪中的目標。

    日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫（右）。（資料照）

    日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫（右）。（資料照）

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