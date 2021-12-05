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    朱立倫宣講公投提新竹貢丸 林智堅：不應帶頭製造假訊息

    針對國民黨主席朱立倫昨天在新竹宣講公投，談及新竹貢丸肉品，新竹市長林智堅表示，朱立倫身為在野黨最大黨主席，在國家面對重大議題時，言論應該更加謹慎。 （記者廖雪茹攝）

    針對國民黨主席朱立倫昨天在新竹宣講公投，談及新竹貢丸肉品，新竹市長林智堅表示，朱立倫身為在野黨最大黨主席，在國家面對重大議題時，言論應該更加謹慎。 （記者廖雪茹攝）

    2021/12/05 13:32

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對國民黨主席朱立倫昨天在新竹宣講公投，談及新竹貢丸肉品，新竹市長林智堅今天表示相當遺憾，並強調新竹貢丸業者都使用台灣國產豬肉肉品；林說，朱立倫身為在野黨最大黨主席，在國家面對重大議題時，言論應該更加謹慎，不應帶頭混淆視聽、企圖製造假訊息，讓新竹在地產業恐慌。

    林智堅今早在新竹縣寶山鄉進行農業交流請益之旅時，針對國民黨主席朱立倫昨天在新竹宣講公投，談及新竹貢丸肉品來源，他受訪表示，從今年1月1日美豬開放以來，可透過食藥署公開的豬肉進口儀表板得知，一月至今開放1700多公噸，美豬只佔豬肉肉品總量不到0.3%。

    林智堅表示，朱立倫身為在野黨最大黨主席，在國家面對重大議題時，言論上應更加謹慎，尤其現在資訊快速傳播且紊亂，朱立倫主席不應帶頭混淆視聽、企圖製造假訊息，讓新竹在地產業恐慌。

    林智堅強調，新竹貢丸業者都使用台灣國產豬肉肉品，新竹貢丸不僅是國人熱愛，更是揚名國際的肉品產業。現在中央政府開放美豬進口，如同過去馬政府開放美牛，是經貿上的互惠，台灣要和全世界做生意，所有進口肉品更符合科學根據、國際標準，不會對國人造成危害。

    朱立倫昨在新竹市宣講公投時表示，來新竹都要吃貢丸、吃有肉燥的炒米粉，這些都是豬肉做的，民眾要吃的是健康豬肉，但副總統賴清德卻說「萊劑不是毒藥」，甚至農委會主委陳吉仲還說，吃萊劑的豬隻就像人吃保健食品，朱立倫怒批「非常離譜」。

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