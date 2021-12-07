民進黨立委籲反對重啟核四拼裝車 批馬朱是恬不知恥的政客

民進黨立委劉建國（左三）、陳亭妃（左二）和賴品妤（右三）今天上午在立法院舉行記者會，共同呼籲「同島一命，反對裝車核四重啟」。（記者簡惠茹攝）

2021/12/07 11:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕12月18日公投進入倒數階段，民進黨立委劉建國、陳亭妃和賴品妤今天上午在立法院舉行記者會，共同呼籲「同島一命，反對裝車核四重啟」，重啟核四公投一定要投下不同意。賴品妤更批馬英九和朱立倫是恬不知恥的政客。

劉建國表示，以日本2011年核災為借鏡，台灣本島是經不起任何一次核能災害，這不僅是核電廠周圍30公里逃命圈的問題，而是萬一發生核災時，全台農產品都將遭遇毀滅性打擊，日本核災五縣歷經10年振興，房舍、道路、公共設施、商業發展都逐漸恢復正軌，但是在野黨也非常質疑他們的農產品，如果台灣發生不幸的核災，其他國家如何看待台灣農產品？

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陳亭妃表示，12月18日重啟核四一定要投下不同意，馬英九政府擁核，要讓核四繼續運作，但是最後他們還是不敢，所有資料顯示核四就是拼裝車，所有零件無法統整，沒有人敢做安全檢核證明，當初許多立委在立法院一直要求原能會拿出核四安全證明，原能會就是不敢，最後也將核四封存，連馬英九政府都將核四封存，就可以知道數據資料無法攤在陽光底下。

陳亭妃說，還有核廢料的問題，馬英九政府時期就開始問這些核廢料往哪裡去，沒有一個執政縣市願意接受，現在國民黨執政縣市占多數，他們還是說不要，所以國民黨執政縣市首長都不願意接受核廢料，知道核廢料有問題，朱立倫曾說沒有辦法處理核廢料就沒辦法重啟核四，為什麼國民黨現在又叫大家要支持核四？

賴品妤表示，核四當時興建的時候弊案問題層出不窮，一直到今年11月出經濟部和台電因為核四沒有符合安全要求又被監察院糾正，她多次質詢原能會，原能會也說核四就是不安全，無法重啟，要的話要重新興建，保守估計要10年以上時間，很多人宣稱要利用核四補足電力缺口是不可能的。

賴品妤說，2018年BBC報導日本證實福島核災有工人死於輻射，前總統馬英九卻說當時有人死亡跟核污染無關，當初核四封存就是馬英九，現在為了政治利益空口說白話應該要予以譴責，朱立倫時任新北市長就曾說沒有核安沒有核四，沒有辦法處理核廢料就不能使用核電，但是現在擔任黨主席打臉過去的自己，不斷宣稱核四安全，朱立倫這樣毫無誠信，朱馬兩人是恬不知恥的政客。

賴品妤指出，特定政黨為了政治利益來騷擾東北角居民，而核四問題也不只是東北角的問題，以美國標準來說，美國發生核災事故撤散的標準是80公里，涵蓋北北基、部分桃園和宜蘭，北部大概有800多萬人受到影響，重啟絕對是一場大災難，請政客不要視北部居民生命安全於無物。

「核廢料無處可放，核安不容許出錯；同島一命，反對核四拼裝車重啟」記者會。（記者王藝菘攝）

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