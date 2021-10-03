趙少康批教改讓歷史「斷鏈」 沈榮欽怒嗆：沒反省國民黨灌輸的錯誤

趙少康批評民進黨政府刻意在歷史教育「去中國化」，造成斷鏈。（資料照）

2021/10/03 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕中廣董事長趙少康今天（3日）在臉書撰長文批評民進黨政府歷史教育刻意「去中國化」，讓歷史斷鏈。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，這種批評出自趙少康令人驚訝，因為他從未對於求學時國民黨灌輸歷史的錯誤之處提出反省。

作家吳淡如日前表示自己的女兒和同學們都不知道誰是孫中山，對此趙少康特地撰文批評「民進黨的歷史愚民政策會被歷史訕笑」，還爆料稱鴻海集團創辦人郭台銘的女兒不知道岳飛是誰，批評這一切都是因為民進黨政府刻意「去中國化」，造成歷史的「斷鏈」。

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沈榮欽對此表示，趙少康無論從政或是媒體，都未曾對於求學時國民黨灌輸歷史的錯誤之處提出反省，反而將其作為參選台北市長時的競選工具，不惜撕裂台灣；在從事媒體工作時以之作為意識形態的收視率保證。

沈榮欽感慨，歷來對於歷史教育的批評總是以聽過某人作為標準，「姑且不提課本中已有的知識，不知道更多的是反映出學生的用功程度，而非教材的問題；更重要的是，台灣的歷史教育正逐漸脫離瑣碎的知識，而朝向意義的理解時，這些對於舊時被灌輸的歷史未曾反省的人，拿著八股怒斥何以不恢復科舉，實在有回到大清的喜感，只是大清已經亡了許久了。」

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