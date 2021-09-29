放膽辦黨內大辯論 趙少康︰為國民黨兩岸政策找出第三條路

趙少康呼籲國民黨應該舉辦「黨內大辯論」。（圖片截取自臉書）

2021/09/29 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉上週落幕，由朱立倫當選新任主席。朱立倫上任後，首要任務就是要整合黨內不同立場的想法，尤其對於兩岸問題。對此，中廣董事長趙少康今發文呼籲，國民黨應該放膽辦一場「黨內大辯論」，好好討論各方立場，為國民黨的兩岸政策找出第三條路。

台北市議員羅智強創立「台北智會」，每個月將發表一次公共政策民調。今天發表針對台北市民進行的首次民調，其中，42.6%的人擔心兩岸發生戰爭；36.8%的人認為國民黨執政最能確保兩岸和平；46.3%的人認為美國會出兵幫助台灣。

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趙少康說，兩岸關係涉及美中台三方利益，解讀這份民調，對美中台來說都是憂喜參半。因為歷經阿富汗撤兵、美英澳組成AUKUS後美國背叛法國，當全世界都不信任美國時，還有46.3%的台灣民眾相信美國會出兵協防台灣。不過，面對台灣民眾的信賴，美方更希望台灣能夠自我防衛，別依賴他們。

趙少康表示，全世界都在擔心台海可能發生戰爭，不過台灣人卻不在乎。因此他建議朱立倫上任後，仿效民進黨曾經舉辦的「兩岸議題大辯論」，讓國民黨大破大立，放膽辦一場黨內大辯論，在主席選後，好好討論各方立場，也許可以為國民黨的兩岸政策找出第三條路。

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