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    趙少康：國民黨將來夠強就自己贏 未必要和柯文哲合作選總統

    中廣董事長趙少康強調自己最適合當總統，更稱「反共」不等於「反中」，何必跟對岸14億人為敵，要讓14億人都覺得台灣人友善，會比編列數千億國防預算要更好。（震傳媒提供）

    中廣董事長趙少康強調自己最適合當總統，更稱「反共」不等於「反中」，何必跟對岸14億人為敵，要讓14億人都覺得台灣人友善，會比編列數千億國防預算要更好。（震傳媒提供）

    2021/09/15 19:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中廣董事長趙少康今（15日）接受資深媒體人黃光芹專訪，趙聲稱將積極參與年底的4項公投案，目前看來韓國瑜2024年總統大選不會復出，而國民黨屆時是否與柯文哲合作選總統要看民調，如果國民黨強大到自己能贏，當然就選擇自己贏。

    趙少康：積極參與年底公投

    趙少康在《震傳媒》網路節目《新聞不芹菜》指出，外界認為「戰鬥藍」宛若新黨前身「新國民黨連線」復辟，但30多年前的事不會與現在一樣，而現在的新黨也與當時不同了，既已離開新黨，他不願再多批評，最多就是不參加而已。

    趙少康表示，會積極參與12月4項公投案，至於10月的基進黨立委陳柏惟罷免案，響應「戰鬥藍」的各級民意代表想參與就參與，趙少康說，若自己參與此事「對罷免成功有助益」，那他也會選擇參與。

    2024韓國瑜目前看來不會復出

    趙少康認為，目前韓國瑜沒有打算在2024總統大選復出，但將來如何無法肯定，政治局勢隨時都會有變化；屆時是否與柯文哲合作，趙少康強調，柯文哲是關鍵角色，但最終都還是要比較民調，看誰有機會贏，但如果國民黨將來實力強大到自己能贏，當然選擇自己贏。

    趙自稱適合當總統與國民黨主席

    趙少康自稱能力、膽識、見識、魄力與世界觀都有過人之處，是總統最適合的人選，並強調自己從未放棄參選，還聲稱過去馬英九政府曾找他當行政院副院長、韓國瑜也曾找他參選此次黨主席，是因為國民黨制度不允許，逼得他必須提早自我表態「適合選總統」。

    趙少康提到，自己其實也是黨主席最適合人選，現任黨主席江啟臣的主張與藍營現狀差太多，與朱立倫有各自的包袱因此不易發揮，而張亞中則顯得海闊天空，不怕未來被檢驗，趙也坦言藍營黨意確實不完全等同於民意，但黨主席選舉的操作不同於選總統，候選人政見必須讓30萬黨員接受。

    趙少康說，「反共」不等於「反中」，何必跟對岸14億人為敵，對台灣而言最好的保護，並非每年編3700億元的國防預算，最好的辦法還是讓對岸14億人都覺得台灣很好，民眾友善，社會開放，經濟蓬勃，讓中方自省「攻打這樣的地方要做什麼」，因為就算是共產制度，也不能罔顧民意，他認為對台灣而言，這才是最大的保障。

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