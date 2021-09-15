趙少康批國民黨內鬥內行 拜託各候選人陣營「別鬧了」

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康。（資料照）

2021/09/15 11:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會日前決議將黨主席候選人張亞中移請中央考紀會查明，並暫停舉辦分區政見說明會，引發黨內外質疑。中廣董事長趙少康今日代表「戰鬥藍」發表聲明，痛批此事讓社會看笑話，印證了「內鬥內行，外鬥外行」的譏評，他還拜託各陣營「別鬧了」，讓大家在選前，好好過個中秋節。

趙少康呼籲社會大眾以及支持者放心，不管最後誰選上國民黨主席，不管黨中央怎麼發展，「戰鬥藍」都會維持中流砥柱、維持戰鬥、持續對抗民進黨政府的倒行逆施。

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趙少康表示，在這場主席選戰中，他一直保持中立，「戰鬥藍」也是，不管誰選上主席，「戰鬥藍」都會成為國民黨的中流砥柱，對抗民進黨政府的倒行逆施，眼見黨主席選舉鬧劇，讓基層支持者更憂心國民黨未來，更痛心黨內高層內鬥讓親痛仇快，他要向各陣營喊話，「拜託你們別鬧了，可否安安靜靜地選，讓大家在選前，好好過個中秋節？」

趙少康還說，好好一個國民黨主席選舉，怎麼搞成這樣呢？候選人應該提出如何把國家治理好，如何阻擋民進黨繼續亂搞，如何讓國民黨再度執政的具體規劃，而不是演變為黨內互打互鬥，讓社會看笑話，印證了「內鬥內行，外鬥外行」的譏評。

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