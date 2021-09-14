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    江啟臣刊登「回歸兩岸共識」廣告 時力：兩岸只有飛彈攻勢

    時代力量強調兩岸沒有「九二共識」只有「飛彈攻勢」。（圖擷取自時代力量臉書）

    時代力量強調兩岸沒有「九二共識」只有「飛彈攻勢」。（圖擷取自時代力量臉書）

    2021/09/14 17:41

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席江啟臣昨天刊登「中國國民黨回歸兩岸共識 貨出去、人進來、發大財」競選廣告，對於重回前高雄市長韓國瑜「發大財」路線，時代力量不置可否，但強調兩岸沒有「九二共識」，只有「飛彈攻勢」，同時再次叫戰江啟臣對於「支持台灣代表處」更名的看法。

    時代力量於臉書發文，對於江主席重拾韓前市長「發大財」路線，不置可否，只是很納悶，中共瞄準台灣的飛彈，三不五時飛過來的解放軍軍機，可以代表台灣人的共識，也可以讓台灣人發大財？

    時代力量提到，昨天環球時報社評才公開恐嚇台灣，如果駐美「台灣代表處」更名成功，將「隨時準備在台海打斷他們的腿」。因此時代力量公開叫陣江啟臣主席，對於更名的看法，請教他甘願「冒著被中共打斷腿的威脅」，公開支持更名嗎？

    時代力量也說，國民黨的趙少康董事長、蔣萬安委員及羅智強議員都已公開對更名議題表態支持，時代力量呼籲，江啟臣念茲在茲要「改造」國民黨，但卻死守「九二共識」，無論是誰選上主席，都是「換湯不換藥。」

    時代力量勸江啟臣，要改革國民黨，就從「放下九二共識」開始，若是發大財，也並非建立在「一廂情願」的基礎上，招惹「恐怖情人」的下場，恐怕不只是打斷腿而已，也會危及身家性命，務必三思。

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